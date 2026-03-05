"Лудогорец" победи "Левски" и продължи гонитбата за титлата

СПОРТАЛ Нервните изблици бяха честа гледка по време на днешния мач в Разград. На снимката: Вратарят на "Левски" Светослав Вуцов (в черен екип) успокоява капитана на "Лудогорец" Антон Недялков (вдясно), който бе най-деен в ситуацията, при която разградчани претендираха за дузпа в 41-ата минута.

"Лудогорец" спечели с 1:0 дербито срещу "Левски" от XXIV кръг на Първа лига и показа, че още не е за отписване в спора за първото място. След днешния успех разградският тим, който е настоящият носител на титлата, се върна в битката, като събра 47 точки и съкрати дистанцията от "сините" на 9 точки.

Един гол реши всичко в равностойния мач. Вкара го бразилецът Ерик Маркус в 80-ата минута след чудесно изпълнен пряк свободен удар. Той във втори пореден двубой се разписва от фаул, след като в понеделник спаси "Лудогорец" от загуба и изравни за 1:1 срещу "Локомотив" (Пд). С резултата тази вечер разградчани прекъснаха негативната си серия от три мача без победа (загуби от "Ботев" и "Ференцварош", както и равенство с "Локомотив").

Дербито в Разград изобилстваше от нервни изблици - на терена и извън него. "Левски" ще понесе значителна глоба заради феновете си, които мятаха бомбички и факли към терена преди почивката. След четвърт час игра те бяха поне 10 и главният рефер Васил Минев обяви, че може да прекрати мача и ще прибере отборите. След това пък играчите на терена се сблъскаха неколкократно. Най-сериозно бе напрежението в 41-ата минута, когато от "Лудогорец" поискаха дузпа при падане на Педро Нареси в наказателното поле, както и след гола на Маркус. Тогава защитникът на "Лудогорец" Диниш Алмейда отиде да дразни "синята" агитка, при което нападателят на гостите Хуан Переа го изблъска. Заради това посягане колумбиецът беше изгонен от рефера и "Левски" довърши мача с 10 души.

ОТЗИВИ

След победата треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви: "Благодаря на феновете, страхотна подкрепа. Благодаря и на играчите, които се бориха от първата секунда под напрежение и се справиха добре. Това бе тактическа и физическа битка, горд съм от футболистите. Оставаме фокусирани. Защитавахме се добре, пресата ни бе активна. Много пъти можехме да отбележим, нямахме големи шансове, но постоянно ги държахме под напрежение. Страхотен изстрел от Ерик Маркус при гола. Най-важното е, че взехме трите точки. Продължаваме да гледаме само към следващия мач. Добра победа, която ни дава ментална увереност за това, което ни предстои. Имаме още много работа и трябва да продължаваме така във всеки следващ двубой."

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес бе на мнение, че тимът му не е заслужавал да загуби: "За мен беше мач за равенство. Съперникът стоеше по-добре с топката, но ние бяхме много компактни без топка. Защитавахме се балансирано. С топката ни липсваше устойчивост. Основно създадохме опасности на бързи контраатаки. На ниво позициониране ни липсваше спокойствие и увереност. Това е тяхна заслуга (б.ред. - на играчите на "Лудогорец"), защото добре скъсяваха дистанцията и ни пресираха добре. Загубихме, защото вкараха един гол повече и имат много високо ниво. Не бяхме добре подредени при гола. Отношението и влагането на отбора беше похвално. Боли ме за резултата заради момчетата и феновете. Приемаме загубата, мислим положително и се насочваме към следващия мач."