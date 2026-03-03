"Левски" получи тежък удар преди дербито с "Лудогорец"

"Левски" няма да разчита на един от основните си футболисти поне два месеца. Това е централният нападател Мустафа Сангаре, който е получил травма в дясното коляно в края на неделния мач с "Локомотив 1929" (Сф). Малийският футболист ще претърпи операция, като треньорът на "Левски" Хулио Веласкес предположи, че няма да може да разчита на играча до края на сезона.

"Последният, който се контузи, е Сангаре. В една ситуация в последния мач той получи сериозна контузия в коляното. Ако обърнете внимание при радостта си при своя гол, тичайки по аутлинията, тогава кракът му поддаде. Диагнозата не показва, че ще бъде дълго време извън строя, но е контузия, която предвид колко малко време остава до края на шампионата, едва ли ще играе. Приблизително два месеца ще отсъства от терените. Това, което имам като информация, че обстоятелствата ще изискват хирургическа намеса. Най-нормалното е при положителен развой на нещата след около 2 месеца да бъде отново с нас. Това е ситуацията", обясни испанският треньор.

Заради травма за предстоящото гостуване в четвъртък срещу "Лудогорец" ще отпадне и Карл Фабиен. Бразилецът Рилдо вече е възстановен и ще е готов за игра.

Веласкес обясни, че вчерашната поредна грешна стъпка на "Лудогорец" не успокоява отбора му. "По никакъв начин резултатът на "Лудогорец" не ни касае. Фокусът е върху нас самите. Посланието е същото - ден за ден, мач за мач. С това, което разполагаме, както винаги ще търсим да извлечем най-доброто от гледна на точка на позитивно мислене и много работа. Ясно е, че съперникът разполага с много добър състав за това първенство. Само като погледнете кои играчи влизат от пейката, става ясно с какво разполагат. Ясно е, че ги познаваме перфектно, те нас ни познават отлично. Нормалното в тези мачове 80-90% фокусът ще е върху нас. Ще обърнем внимание на някой детайли при тях, но ще гледаме нас. Ще е трудно, но и на тях ще им е трудно. При цялото ми уважение към съперника изключително много вярвам в моите играчи. Отиваме да направим един изключителен мач с нашите силни страни и аргументи", коментира наставникът.

Двубоят между "Лудогорец" и "Левски" е в четвъртък от 18:30 ч. на ст. "Хювефарма Арена" в Разград и ще бъде предаван пряко по Диема спорт.