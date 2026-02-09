Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БФС глоби "Левски" с близо 10 000 евро за расизъм

ЦСКА ще трябва да плати почти 2500 евро след победата си над "Арда"

Днес, 15:58
Обидите срещу нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей след мача за Суперкупата на България излязоха скъпо на "Левски".
СПОРТАЛ
Обидите срещу нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей след мача за Суперкупата на България излязоха скъпо на "Левски".

БФС потвърди, че е имало расистки обиди срещу нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей от страна на фенове на "Левски" и глоби столичния клуб за това с внушителна сума - 9586.72 евро. Това стана ясно след днешното заседание на Дисциплинарната комисия към БФС. На нея бе разгледан отложеният от миналата седмица случай с обидни думи и маймунски звуци, отправени по адрес на Текпетей след края на мача за Суперкупата на България на 3 февруари. Присъствалите длъжностни лица са потвърдили това в докладите си, което е довело и до тежката санкция. Както е известно, от БФС се придържат към директивите на УЕФА и ФИФА за нулева толерантност към расизма по стадионите.

Освен това "Левски" е глобен и със 766.94 евро, но за друг случай - заради обидни скандирания от публиката по време на победата с 3:1 над "Ботев" (Вр) в събота.

Най-сериозни са глобите след варненското дерби между "Черно море" и "Спартак 1918", завършило 0:0. Те са общо за 7464.86 евро. От тях по-големият дял е за символичните гости от "Спартак 1918" - 5777.60 евро (2045.17 за изстреляни ракети, 1533.88 за хвърлени опасни предмети, 1022.58 за нецензурни скандирания, 511.29 възпламеняване на бомбички, 511.29 за хвърлени предмети, довели до спиране на играта и 153.39 за нерегламентирано използване на димки). Отделно "Спартак 1918" е задължен да възстанови щетите, нанесени от агитката на стадион "Тича".

Останалите 1687.26 евро от глобите са за "Черно море" (1022.58 за обидни скандирания, 511.29 за възпламеняване на бомбички и 153.39 за нерегламентирано използване на димки).

А ЦСКА е санкциониран с 2454.21 евро заради прояви при победата с 3:1 над "Арда" - 1533.88 за възпламеняване на фойерверки, 766.94 за нецензурни скандирания и 153.39 за нерегламентирано използване на факли.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, расизъм на стадиона, Дисциплинарна комисия, БФС

Още новини по темата

Новите перли изковаха 15-ата победа на "Левски" в Първа лига
07 Февр. 2026

В "Левски" се оформи интрига около централните нападатели
06 Февр. 2026

Расистки скандал помрачи триумфа на "Лудогорец" за Суперкупата на България
03 Февр. 2026

"Левски" продаде капитана Марин Петков в Саудитска Арабия
02 Февр. 2026

Теренът притесни треньора на "Левски" за утрешния мач
02 Февр. 2026

Сираков атакува превантивно рефер на мача за Суперкупата
01 Февр. 2026

Най-добрият ни женски треньор ще вади България от дупката
30 Яну. 2026

Георги Иванов ще се отчита на конгрес на 20 март
29 Яну. 2026

Веласкес: "Левски" вече е готов за всичко
26 Яну. 2026

БФС присъди Око-Флекс на "Левски"
15 Яну. 2026

"Левски" плати 300 000 € и представи оспорвания Око-Флекс
14 Яну. 2026

Домусчиев даде кратък кредит на доверие на БФС
14 Яну. 2026

"Ботев" (Пд) поиска БФС да спре трансферите на "Левски"
13 Яну. 2026

БФС сложи край на обедните мачове през седмицата
09 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?