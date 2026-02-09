БФС глоби "Левски" с близо 10 000 евро за расизъм

БФС потвърди, че е имало расистки обиди срещу нападателя на "Лудогорец" Бърнард Текпетей от страна на фенове на "Левски" и глоби столичния клуб за това с внушителна сума - 9586.72 евро. Това стана ясно след днешното заседание на Дисциплинарната комисия към БФС. На нея бе разгледан отложеният от миналата седмица случай с обидни думи и маймунски звуци, отправени по адрес на Текпетей след края на мача за Суперкупата на България на 3 февруари. Присъствалите длъжностни лица са потвърдили това в докладите си, което е довело и до тежката санкция. Както е известно, от БФС се придържат към директивите на УЕФА и ФИФА за нулева толерантност към расизма по стадионите.

Освен това "Левски" е глобен и със 766.94 евро, но за друг случай - заради обидни скандирания от публиката по време на победата с 3:1 над "Ботев" (Вр) в събота.

Най-сериозни са глобите след варненското дерби между "Черно море" и "Спартак 1918", завършило 0:0. Те са общо за 7464.86 евро. От тях по-големият дял е за символичните гости от "Спартак 1918" - 5777.60 евро (2045.17 за изстреляни ракети, 1533.88 за хвърлени опасни предмети, 1022.58 за нецензурни скандирания, 511.29 възпламеняване на бомбички, 511.29 за хвърлени предмети, довели до спиране на играта и 153.39 за нерегламентирано използване на димки). Отделно "Спартак 1918" е задължен да възстанови щетите, нанесени от агитката на стадион "Тича".

Останалите 1687.26 евро от глобите са за "Черно море" (1022.58 за обидни скандирания, 511.29 за възпламеняване на бомбички и 153.39 за нерегламентирано използване на димки).

А ЦСКА е санкциониран с 2454.21 евро заради прояви при победата с 3:1 над "Арда" - 1533.88 за възпламеняване на фойерверки, 766.94 за нецензурни скандирания и 153.39 за нерегламентирано използване на факли.