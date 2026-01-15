Медия без
БФС присъди Око-Флекс на "Левски"

От "Ботев" (Пд) обаче не приеха решението относно ирландския футболист

15 Яну. 2026Обновена
Александър Око-Флекс позира като футболист на "Левски" още преди БФС да се произнесе по казуса.
Фейсбук/Левски
Армстронг Око-Флекс бе признат от БФС като футболист на "Левски". Днес Спортно-техническата комисия (СТК) към футболния съюз се събра, за да разгледа случая и жалбата на досегашния клуб на 23-годишния ирландски играч - "Ботев" (Пд), откъдето бяха настояли да бъдат спрени трансферите на столичния отбор заради неправомерни преговори със състезателя. В крайна сметка комисията реши, че "Левски" е задействал откупната клауза за Око-Флекс, плащайки 300 000 евро на "Ботев".

"СТК констатира, че договорът на Армстронг Инйа Око-Флекс с "Ботев" (Пд) е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и "Ботев" (Пд)", се казва в съобщението от БФС.

Още преди това решение да бъде обявено от "Левски" обявиха Око-Флекс за свой футболист и го снимаха със синия екип. Но и днес от "Ботев" настояваха за своето. Собственикът на клуба Илиян Филипов заяви няколко часа преди заседанието на СТК: "Око-Флекс към днешна дата е футболист на "Ботев" (Пд). Той няма прекратен договор, а "Левски" вчера го представя. Подали сме сигнали към БФС. Качили сме в легалния портал на ФИФА и ще очакваме ФИФА да се произнесе. Практиката на ФИФА и КАС категорично казва: когато имаш в договора откупна клауза, както е точно цитирано в нашия договор, това не освобождава футболиста да може да прекрати едностранно договора. Трябва да кажа, че се получи доста неколегиално. Заряза си колата пред базата, ключа на апартамента го остави вън на вратата и една кола - на агенти или от "Левски", го взима от базата и го кара в София. Това ако не е кражба на футболист, аз не знам какво е."

Филипов потвърди отново, че ще си търси правата пред ФИФА, а и разкри също така, че от "Лудогорец" са предлагали почти двойно по-голяма сума за Армстронг Око-Флекс и този трансфер е бил почти уреден, преди да дойде този ход от "Левски". Имало е и друга добра оферта.

След излизането на решението от "Ботев" обявиха, че не приемат становището на БФС за окончателно. В официално становище от клуба се казва:

"СТК на БФС не разполага с правомощия да се произнася по законосъобразността на едностранно прекратяване на трудов договор, когато:

- е налице международен елемент;

- спорът подлежи на разглеждане по Регламента на ФИФА за статута и трансферите на играчи (RSTP);

- между страните съществува висящ или предстоящ спор пред компетентните органи на ФИФА.

В този смисъл всяка констатация на СТК относно действието или валидността на договорна клауза има изцяло административен и временен характер и не може да поражда правни последици по същество."

Но треньорът на "Ботев" (Пд) Димитър Димитров подходи по-реалистично към ситуацията и с горчивина каза: "Можеше да стане по много по-нормален, по-толерантен начин, но така са преценили (б.ред. - от "Левски")."

Левски, Ботев Пловдив, Армстронг Око-Флекс

