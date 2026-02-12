"Локомотив" спечели атрактивната и нервна битка за Пловдив

БГНЕС Футболистите на "Локомотив" се радват след гола на капитана си Парвизджон Умарбаев, оказал се и единствен в дербито срещу "Ботев" в 1/4-финала за Купата на България.

"Локомотив" (Пд) е последният 1/2-финалист в турнира за Купата на България по футбол, след като победи с 1:0 "Ботев" в градското дерби. Така "черно-белите" се присъедини към останалите три тима, които продължават битката за трофея - ЦСКА, "Лудогорец" и "Арда". Жребият за 1/2-финалите ще бъде теглен на 18 февруари.

Пловдивските отбори по традиция изиграха интересен, но и изпълнен с нерви мач. Футболистите на "Ботев" имаха няколко чисти положения да изравнят и да докарат двубоя до продължения, а на два пъти улучиха греди. В 43-ата минута техният капитан Тодор Неделев прати топката в левия страничен стълб, а в 56-ата Никола Илиев нацели десния. Точно преди почивката защитникът на "Локомотив" Тодор Павлов пък улучи десния страничен стълб на вратата на "Ботев".

Единственото попадение в мача вкара капитанът на "Локомотив" Парвизджон Умарбаев още в 7-ата минута. Веднага след попадението радостните фенове на тима не пропуснаха да подкачат вратаря на "Ботев" Даниел Наумов и го замеряха с дамски превръзки, заради което "Локомотив" ще понесе глоба от БФС. По този начин те решиха да изразят недоволството си от Наумов, заради когото бе прекъснато последното дерби между двата отбора на 1 ноември м.г. Тогава вратарят бе улучен с бутилка, заради което съотборниците му отказаха да продължат мача и след това получиха служебна победа с 4:0. Сегашната победа на "Локомотив" може да се приеме и като реванш за въпросния мач.

Разбира се, не липсваха и нервни изблици. Десетина минути преди края на мача Даниел Наумов изблъска румънския защитник на "Локомотив" Андрей Киндриш, заради което получи жълт картон, а се стигна и до сдърпване между двата отбора. В самия край на допълнителното време пък Константинос Балоянис удари съперник без топка и главният рефер Георги Кабаков му показа червен картон.

ОТЗИВИ

Доволният треньор на "Локомотив" Душан Косич коментира след победата: "Страхотен мач. Желаехме тази победа толкова много. Имахме малък късмет при статичните положения, но ние си го заслужихме. Днес празнуваме, а от утре мислим за мача с "Черно море". Гледаме мач за мач, искаме играчите да останат смирени. Днес беше нашият момент и победихме. Казах на играчите, че не трябва да усещат напрежение, а престиж и гордост, че сме стигнали дотук."

Наставникът на "Ботев" Димитър Димитров от своя страна не пропусна да се заяде със съдията: "Първо трябва да търсим вината в себе си. Гледайки статистиката - държане на топка, корнери, удари, имахме предимство, но завършването е проблем. Интересно ми е за техния гол, в който техен играч бе в засада и се разкрачи, доста хора ще решат, че е засада. Явно господата Попов и Железов (б.ред. - VAR реферите) са на друго мнение. Ще ми е интересно да я обяснят. Избягваше контакта с мен (б.ред. - главният рефер Георги Кабаков). Имах доста въпроси към него, но както и да е, свърши си нещата, както трябва, заминало е. Не влязохме добре в първите минути, след това инициативата беше в нас, но не е нормално да изпускаме толкова положения в два поредни мача. Нашата цел е да останем в групата, да изградим ядро и през другата година отборът да е съвсем различен. Емоция е, но когато загубиш, негативите са много по-големи, отколкото като спечелиш, естествено."