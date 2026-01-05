Медия без
ФИФА свали всички санкции от "Ботев" (Пд)

Клубът вече е свободен да осъществява трансфери, след като плати почти 1.5 млн. лв. задължения в края на м.г.

Днес, 17:06
Ръководството на "Ботев" (Пд) се похвали, че е премахнало всички пречки пред треньора Димитър Димитров да направи по-силен състав за пролетния дял от сезона.
ФИФА отмени всички забрани за осъществяване на трансфери, които бе наложила на "Ботев" (Пд). От пловдивския клуб съобщиха, че това се е случило, след като са били изплатени близо 1.5 млн. лв. точно преди Коледа.

"На 23 декември задълженията в размер на 1 482 484.80 лв. бяха изплатени, а в днешния ден световната футболна централа официално премахна трансферните забрани на "канарчетата". По този начин клубът дава пълна възможност на старши треньора Димитър Димитров-Херо да осъществи желаната от него зимна селекция, която да спомогне за подобряване резултатите на отбора", обявиха от "Ботев". От ръководството бяха обявили, че предишното управление (на руския бизнесмен Антон Зингаревич) носи отговорността за тези дългове към бивши играчи на "Ботев" и техните предишни клубове.

След като "Ботев" вече е свободен да привлича нови футболисти, със забрана за трансфери остават три клуба в Първа лига. "Берое" има общо 4 наказания за различни случаи, а с по едно са "Ботев" (Вр) и "Спартак 1918" (Вн). Към момента те не могат да трансферират играчи през зимния трансферен период, ако не успеят да погасят дълговете си.

Днес "Ботев" проведе първа тренировка за годината. От основната група отсъстваше единствено левият бек Андрей Йорданов, към когото има интерес от ЦСКА. Подготовка започна и офанзивният футболист Шола Аделани, който подписа договора си през декември.

Отборът ще се готви в Пловдив до 16 януари, а след това предстои лагер в турския курорт Лара от 17 до 31 януари.

Ключови думи:

Ботев Пловдив, ФИФА

