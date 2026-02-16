"Ботев" (Пд) набързо освободи треньора Димитър Димитров-Херо

БГНЕС Димитър Димитров преди вчерашния мач срещу "Левски", който се оказа последен за него начело на "Ботев" (Пд), а и най-вероятно последен в треньорската кариера.

Димитър Димитров вече не е треньор на "Ботев" (Пд). Той потвърди новината пред Dsport и обясни, че се е разделил с клуба по взаимно съгласие. Новината идва по-малко от 24 часа след снощната загуба на пловдивчани с 0:3 от "Левски". След този мач 66-годишният специалист, популярен в българския футбол като Херо, призна: "Левски" спечели съвсем заслужено. Надигра ни. Днес във всички елементи бяхме надиграни. Явно това ни е нивото в момента. Ако искаме да се сравняваме с водещите отбори, трябва да променим доста неща. Разочарован съм. Аз дойдох в период, в който знаех какви са проблемите. Мисля, че трябва да положа нужните сили, за да излезем от дупката."

Той обаче не даде индикации, че смята да напуска и дори изрази оптимизъм за предстоящото домакинство срещу "Лудогорец" от първенството на 23 февруари. "Убеден съм, че срещу "Лудогорец" ще изглеждаме по коренно различен начин", бяха думите на треньора.

Не е ясно какво е подтикнало собственика на "Ботев" Илиян Филипов към вземането на решението - дали вчерашните думи на треньора или това, че в първите три официални мача за 2026 г. тимът няма спечелена победа (равенство и две загуби), като включително беше елиминиран от "Локомотив" (Пд) в 1/4-финал за Купата на България.

Но е факт - Димитър Димитров се задържа само три месеца на поста, след като беше назначен официално на 17 ноември м.г. През този период той не успя да постигне желания подем в играта и резултатите на отбора, въпреки че направи мащабна промяна през зимната пауза (осем новопривлечени и петима освободени или продадени). Балансът на Херо в "Ботев" е 1 победа, 2 равенства и 4 загуби.

Много е вероятно днешното решение да означава и край на треньорската кариера на бившия национален селекционер. При назначаването си той обяви: "Това е моето последно голямо желание във футбола. Като последна мечта - да мога да дам нещо от себе си на този клуб и да завърша кариерата си тук."

В своята дългогодишна кариера Димитър Димитров е шампион на България с "Литекс" (1998), "Левски" (2000) и "Лудогорец" (2018), носител на Купата на България с "Левски" и два пъти на Купата на професионалната лига с "Нефтохимик". Освен националния отбор на България е водил още "Черноморец", "Велбъжд", "Локомотив" (Пд), "Берое", "Спартак 1918" (Вн). В чужбина е работил в саудитските "Ал Насър" и "Кадисия" и казахстаския "Иртиш" (Павлодар).

По-късно, при потвърждаването на новината от страна на "Ботев" (Пд), стана ясно също, че спортният директор Иван Цветанов напуска поста си, но остава в клуба и отново ще ръководи детско-юношеската школа. Все още няма яснота кой ще е следващият треньор на "Ботев".