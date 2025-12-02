Медия без
Три наши клуба са сред най-умните в света на трансферния пазар

"Лудогорец" е далеч пред "Левски" и "Ботев" (Пд) по баланс от сделки със свои футболисти след 2021 г.

Днес, 07:10
Полският национал Якуб Пьотровски (вляво) е една от най-добрите сделки на "Лудогорец" в последните години - купен за 1.3 млн. евро от "Фортуна" (Дюселдорф) през юли 2022 г. и продаден на "Удинезе" за 3 млн. евро през август т. г. А пък "Левски" тепърва очаква дивиденти от вложението си в Мустафа Сангаре (вдясно), за когото плати 150 000 евро на португалския "Варзим" през юли 2024 г.
БГНЕС
Три български отбора попаднаха в престижната класация за най-съобразителните футболни клубове на трансферния пазар. Подреждането е изготвено от Международния център за спортни изследвания (CIES) и обхваща периода от януари 2021 г. насам, като отчита финансовия баланс на клубове от 50 първенства по цял свят по отношение продажбата и привличането на професионални футболисти.

На първо място в класацията е германският "Айнтрахт" (Франкфурт), който е с най-голям плюс в разглеждания период - 286 млн. евро (78 млн. платени за нови играчи и 364 млн. от изходящи трансфери). Следва английският "Брайтън & Хоув Албиън" с плюс от 221 млн. евро (171 млн. за попълнения и 392 млн. от продажби). Трети е отново клуб от Бундеслигата - "Щутгарт", с положителен баланс от 178 млн. евро (48 млн. за нови играчи и 226 млн. от продажби), и т.н.

На фона на тези суми балансите на най-умелите български клубове на трансферния пазар са чувствително по-малко. Но пък за нашите си стандарти числата са доста прилични.

Най-удачен в селекцията си е "Лудогорец". От януари 2021 г. насам шампионите са инвестирали 17 млн. евро за попълнения, но пък са получили 41 млн. от продажби, което ги извежда на положителен баланс от 24 млн. евро само от изходящи трансфери.

На второ място в България по този показател е "Ботев" (Пловдив), който е на плюс от 11 млн. евро. Пловдивският клуб обаче е инвестирал много съобразително, тъй като е платил само 1 млн. за нови футболисти, но е получил 12 млн. от продажби.

Третият наш отбор в класацията на CIES е "Левски", чийто положителен баланс е 9 млн. евро. Той е формиран от трансфери на футболисти навън от клуба в размер на 10 млн. евро. В същото време вложенията на "сините" за нови играчи са били 1 млн. евро.

Ключови думи:

CIES, Лудогорец, Левски, Ботев Пловдив

