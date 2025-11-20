Медия без
"Лудогорец" подписа с уволнения треньор на "Мьолде"

От клуба не разкриват срока на договора с бившия национален селекционер на Норвегия Пер-Матиас Хьогмо

21 Ноем. 2025Обновена
Като футболист 65-годишният Пер-Матиас Хьогмо има 1 мач за националния тим на Норвегия - през 1986 г.
Лудогорец
Пер-Матиас Хьогмо е новият треньор на "Лудогорец". Днес шампионите от Разград обявиха официално трансфера на клубния си сайт.

Още вчера шведският вестник в. "Афтонбладет", а по-късно и норвежката TV2 обявиха, че остават за уточняване само дребни подробности норвежецът да бъде представен като нов старши треньор на българския тим.

65-годишният Хьогмо е безработен, откакто беше уволнен от "Мьолде" в края на септември. Според информацията на скандинавските медии той ще вземе шведския си помощник от "Мьолде" Кристофер Аугустсон.

От "Лудогорец" обаче днес написаха само, че Хьогмо "ще има изключително сериозни специалисти в щаба си. Имената им ще бъдат оповестени допълнително."

"В събота Пер-Матиас Хьогмо ще организира първа подготовка с "Лудогорец". По-късно през деня, в 18:30 ч. в зала "Фламинго" на хотел Zoo в София, норвежкият експерт ще бъде официално представен пред медиите - пишат още от "Лудогорец", откъдето не уточняват срока на договора, който са подписали с треньора. - Клубът избра норвежкия ментор като най-подходящ за бъдещото развиване на отбора. Решението е подбудено от богатия му опит, порядъчен метод към работата и сполучливите резултати на клубно и национално равнище. Клубът е уверен, че неговият опит, методология и професионална философия ще допринесат доста за развиването на първия тим и постигането на поставените спортно-технически цели."

Хьогмо изведе шведския "Хакен" до титлата през 2022 г., преди да се отправи към Япония, където пое "Урава Ред Даймъндс". След това се завърна в Норвегия и стана треньор на "Мьолде", но бе уволнен след само един сезон на поста, след като тимът се закотви в дъното на Топ 10.

В треньорската си кариера Пер-Матиас Хьогмо е бил предимно начело на скандинавски отбори. Той изведе женския тим на Норвегия до олимпийската титла в Сидни 2000. След това бе селекционер на младежкия национален тим на страната (2000-03 г.), както и на мъжкия - в периода 2013-2016 г. Под негово ръководство националите постигнаха 10 победи и 7 равенства и допуснаха 18 загуби.

