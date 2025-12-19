Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Лудогорец" взе с разгром последния мач за 2025 г.

Шампионите завършиха годината на 7 точки след лидера "Левски"

19 Дек. 2025
Националът на Гвинеа-Бисау в тима на "Берое" Аугусто Дабо (вдясно) пресреща бразилеца Кайо Видал от "Лудогорец" по време на мача в Стара Загора.
Лудогорец
Националът на Гвинеа-Бисау в тима на "Берое" Аугусто Дабо (вдясно) пресреща бразилеца Кайо Видал от "Лудогорец" по време на мача в Стара Загора.

"Лудогорец" не срещна трудности при гостуването си срещу "Берое" и спечели с 4:0 в отложен мач от VI кръг на Първа лига. Двубоят трябваше да се играе по програма на 25 август, но беше преместен заради участието на разградчани в квалификациите за турнира Лига Европа. В крайна сметка днешната среща се оказа последна в професионалния ни футбол за 2025 г.

Футболистите на "Берое" опитаха да бъдат равностойни и им се получи през първия половин час, като дори изпуснаха две изгодни положения чрез Факундо Константини и Тижан Сона. След това старозагорци започнаха да отпадат физически и опитните играчи на "Лудогорец" се възползваха от това, вкарвайки два гола в рамките на три минути точно преди почивката и така решиха мача.

В 44-ата минута сърбинът Петър Станич вкара с глава след центриране на Сон, а във втората минута на допълнителното време след 45-ата Квадво Дуа удвои, след като засече отблизо отклонена от Кайо Видал топка.

В 53-ата минута всичко вече бе ясно - Дуа вкара второто си попадение след нов пас на Видал. До края мачът се доиграваше, но все пак Бърнард Текпетей също успя да се разпише - в 88-ата минута, само минута след влизането си в игра - 4:0.

С победата "Лудогорец" събра 37 точки и се изравни с втория в класирането - "ЦСКА 1948", като вече и двата отбора са на 7 точки след водача "Левски". "Берое" е на 13-о място с 16 точки и в останалата част от сезона ще се бори за оставането си в Първа лига.

Берое - Лудогорец 0:4 /репортаж/
Date: 19-12-2025 ,Watch the Game Highlights from Beroe vs. Ludogorets Razgrad PFK, 12/19/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Beroe, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

ОТЗИВИ

"Лудогорец" във втори пореден мач в рамките на тази седмица не беше воден от треньора си Пер-Матиас Хьогмо, който си е в Норвегия по лични причини. Вместо него указанията бяха давани от помощника му Микаел Старе, който заяви след днешната победа: "В началото допускахме повече грешки, не намерихме ритъма си. Допускахме контраатаки на съперника. Не създадохме чак толкова много положения, но стигнахме до два гола в кратък период. За първи път от идването ни в клуба срещнахме съперник с петима в защита. Бяха много компактни, защитаваха се добре. Имат добри играчи за преход. За наш късмет те не вкараха при чистата си ситуация, а след като ние стигнахме до попаденията, бяхме изцяло в контрол. Футболистите ни се раздават, дават всичко от себе си. Работихме много в тактическо естество. Повечето играчи към момента се представят добре."

Наставникът на "Берое" Хосу Урибе каза: "Изиграхме много добро първо полувреме. Стояхме дори по-добре от "Лудогорец". Защитавахме се по най-добрия начин и атакувахме опасно, имахме 3-4 чисти ситуации. В последните минути преди почивката обаче допуснахме две грешки, вкараха ни два гола и след това загубихме мача. Второто полувреме вече беше много трудно да "хванем ръка", нямаше какво да направим. Нашият план беше резултатът на почивката да е 0:0 и Салидо, който имаше болки, да влезе през второто полувреме, когато щеше да е много полезен."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лудогорец, Берое, Хосу Урибе

Още новини по темата

"Берое" стана рекордьор у нас по наказания от ФИФА
19 Дек. 2025

"Лудогорец" допълни силната група 1/4-финалисти за купата
15 Дек. 2025

"Лудогорец" изпусна победа над ПАОК с Десподов
11 Дек. 2025

България остана само с 4 клуба във футболния Топ 500
11 Дек. 2025

Треньорът на "Лудогорец" поиска 9 точки от 3 мача в Лига Европа
10 Дек. 2025

Преследвачите за титлата отново сгрешиха за радост на "Левски"
08 Дек. 2025

Три наши клуба са сред най-умните в света на трансферния пазар
03 Дек. 2025

Четвърти клуб в Първа лига е със забрана от ФИФА за трансфери
02 Дек. 2025

"Лудогорец" потрепери за историческа победа в Лига Европа
27 Ноем. 2025

Новият треньор вярва, че "Лудогорец" ще се вдигне още утре
26 Ноем. 2025

"Берое" върна любим на публиката треньор
26 Ноем. 2025

"Берое" смени трети треньор за 6 месеца
24 Ноем. 2025

Нов скандален съдийски толеранс помогна за победа на "Лудогорец"
23 Ноем. 2025

"Лудогорец" подписа с уволнения треньор на "Мьолде"
21 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ