"Лудогорец" взе с разгром последния мач за 2025 г.

"Лудогорец" не срещна трудности при гостуването си срещу "Берое" и спечели с 4:0 в отложен мач от VI кръг на Първа лига. Двубоят трябваше да се играе по програма на 25 август, но беше преместен заради участието на разградчани в квалификациите за турнира Лига Европа. В крайна сметка днешната среща се оказа последна в професионалния ни футбол за 2025 г.

Футболистите на "Берое" опитаха да бъдат равностойни и им се получи през първия половин час, като дори изпуснаха две изгодни положения чрез Факундо Константини и Тижан Сона. След това старозагорци започнаха да отпадат физически и опитните играчи на "Лудогорец" се възползваха от това, вкарвайки два гола в рамките на три минути точно преди почивката и така решиха мача.

В 44-ата минута сърбинът Петър Станич вкара с глава след центриране на Сон, а във втората минута на допълнителното време след 45-ата Квадво Дуа удвои, след като засече отблизо отклонена от Кайо Видал топка.

В 53-ата минута всичко вече бе ясно - Дуа вкара второто си попадение след нов пас на Видал. До края мачът се доиграваше, но все пак Бърнард Текпетей също успя да се разпише - в 88-ата минута, само минута след влизането си в игра - 4:0.

С победата "Лудогорец" събра 37 точки и се изравни с втория в класирането - "ЦСКА 1948", като вече и двата отбора са на 7 точки след водача "Левски". "Берое" е на 13-о място с 16 точки и в останалата част от сезона ще се бори за оставането си в Първа лига.

ОТЗИВИ

"Лудогорец" във втори пореден мач в рамките на тази седмица не беше воден от треньора си Пер-Матиас Хьогмо, който си е в Норвегия по лични причини. Вместо него указанията бяха давани от помощника му Микаел Старе, който заяви след днешната победа: "В началото допускахме повече грешки, не намерихме ритъма си. Допускахме контраатаки на съперника. Не създадохме чак толкова много положения, но стигнахме до два гола в кратък период. За първи път от идването ни в клуба срещнахме съперник с петима в защита. Бяха много компактни, защитаваха се добре. Имат добри играчи за преход. За наш късмет те не вкараха при чистата си ситуация, а след като ние стигнахме до попаденията, бяхме изцяло в контрол. Футболистите ни се раздават, дават всичко от себе си. Работихме много в тактическо естество. Повечето играчи към момента се представят добре."

Наставникът на "Берое" Хосу Урибе каза: "Изиграхме много добро първо полувреме. Стояхме дори по-добре от "Лудогорец". Защитавахме се по най-добрия начин и атакувахме опасно, имахме 3-4 чисти ситуации. В последните минути преди почивката обаче допуснахме две грешки, вкараха ни два гола и след това загубихме мача. Второто полувреме вече беше много трудно да "хванем ръка", нямаше какво да направим. Нашият план беше резултатът на почивката да е 0:0 и Салидо, който имаше болки, да влезе през второто полувреме, когато щеше да е много полезен."