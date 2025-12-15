"Лудогорец" допълни силната група 1/4-финалисти за купата

"Лудогорец" е последният отбор, който се класира за 1/4-финалите за Купата на България. В заключителния 1/8-финал разградчани спечелиха с 3:1 гостуването си срещу "Септември" (София), което се игра на стадион "Локомотив".

Още в първите 10-ина минути стана ясно, че шампионите няма да имат никакъв проблем да достигнат следващата фаза. В 7-ата минута Квадво Дуа откри резултата след центриране на Ерик Маркус. След асистенцията си бразилецът вкара и гол - в 11-ата минута резултатът вече бе 2:0, след като Маркус излезе сам срещу вратаря на домакините Владимир Иванов.

"Септември" опита да се върне в мача след почивката и голмайсторът на тима Бертран Фурие улучи напречната греда. В 56-ата минута обаче всичко бе ясно, след като Дуа отбеляза второто си попадение. Головият пас отново бе на Маркус, който също можеше да се разпише още веднъж, но в края на мача улучи десния страничен стълб.

А "Септември" все пак стигна до почетен гол. Вкара го Стоян Стоичков в 77-ата минута.

Така "Лудогорец" се присъедини към вече достатъчно силната група отбори, които в четвъртък ще участват в жребия за 1/4-финалите. Това са "Левски", "Арда", "ЦСКА 1948", "Ботев" (Пд), ЦСКА, "Ботев" (Вр) и "Локомотив" (Пд). Срещите ще се играят между 10 и 12 февруари 2026 г., а победителите ще се определят в един мач.

ОТЗИВИ

В този мач "Лудогорец" не беше воден от треньора си Пер-Матиас Хьогмо, който беше получил почивка от ръководството, за да се прибере до Норвегия по семейни причини. Той беше заместен от помощник-треньора Микаел Старе, който бе критичен след победата: "Започнахме мача много добре. Играхме с енергия. Вкарахме два гола, но след това качеството в играта ни спадна. Все пак резултатът е положителен и свършихме нашата работа. Съперникът подобри своята игра след двете допуснати попадения. Помогнахме им за това да се върнат в сблъсъка. След третия ни гол обаче мачът приключи. Можехме да очакваме и малко по-добро представяне. Нуждаем се от още повече качество, не само в кратки периоди от мача."

Изявлението за "Септември" даде също помощник-треньор - Младен Стоев: "Отборът не стоя никак лошо в двубоя, имаше контрол върху топката, създаде опасности пред вратата на противника. Успеваемостта беше изключително ниска, докато "Лудогорец" ни отбеляза 3 гола от 4-5 ситуации. Първото полувреме влязоха малко по-агресивно и вкараха, след което мачът влезе в друго русло. В началото на второто полувреме имахме ситуация да се върнем в двубоя, но не успяхме да я реализира. "Лудогорец" умишлено се върна назад, а ние имахме празни пространства в защита, заради което ни вкараха трети гол. Там мачът приключи, въпреки че след това вкарахме едно попадение. Вече се вижда стилът, който иска да изповядва треньорът Славко Матич. Не мисля, че ще промени нещо върху подхода и вижданията си върху играта. Ние сме застрашени от изпадане, искаме да се спасим и да си запазим мястото в елита. Винаги резултатите са определящи. Надявам се след добрата игра да започнем и да побеждаваме, за да си осигурим мястото в елита и през следващия сезон."