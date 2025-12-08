Медия без
Преследвачите за титлата отново сгрешиха за радост на "Левски"

"Сините" си осигуриха 7 точки аванс на върха през зимната пауза на първенството след равенствата на "ЦСКА 1948" и "Лудогорец"

Днес, 19:58
Националът Иван Йорданов (в средата) се опитва да догони откъсващия се Диего Фераресо (вляво) от "Славия" по време на днешния мач в Разград.
Булфото
"Левски" отново бе облагодетелстван от едновременни грешки на конкурентите за титлата "ЦСКА 1948" и "Лудогорец", както преди месец. На 9 ноември двата тима загубиха в мач от XV кръг, а днес завършиха с равенства срещите си от XIX кръг. Това със сигурност осигури аванс на "Левски" от 7 точки на върха по време на зимната пауза. След последния си шампионатен мач за годината вчера "сините" са с 44 точки. "ЦСКА 1948" завърши 0:0 като домакин срещу опашкаря "Добруджа" и е с 37 точки. Що се отнася до "Лудогорец", шампионите днес направиха 1:1 с гостуващия "Славия" и имат 34 точки. На разградчани предстои и един отложен мач - с "Берое" на 19 декември в Стара Загора. Дори да го спечели, "Лудогорец" също ще събере 37 точки, т.е. ще е на 7 точки след лидера.

"ЦСКА 1948" дори трябва да благодари на вратаря си Димитър Шейтанов, който спаси с намесите си отбора си от загуба срещу "Добруджа". След мача треньорът на столичани Иван Стоянов каза: "Загубихме днес две точки, защото първото полувреме отстъпихме в агресията, не стояхме, както искахме, по-малко се движихме от съперника. Не мога да кажа, че има умора. Подценяване никакво за мен. Излязохме да си изиграем мача, ако е възможно да си го спечелим. Помъчихме се с всички сили, но не се получаваше днес. Теренът не е от най-леките. В края на година почти всеки един отбор и играч има умора у него."

ЦСКА 1948 - Добруджа 0:0 /репортаж/
В Разград "Славия" изненада "Лудогорец" още в 29-ата секунда с гол на Исак Соле. Домакините натиснаха да обърнат резултата, но чудесни намеси имаше вратарят на софийския тим Леви Нтумба. Шампионите все пак изравниха в 64-ата минута с попадение на Ивайло Чочев, негово 11-о за сезона, с което се изравни с лидера при голмайсторите Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"). До края Нтумба отново направи чудесни спасявания, а нападателят на "Лудогорец" Квадво Дуа улучи и десния страничен стълб.

Това бяха и първи загубени точки за новия треньор на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо след 4 поредни победи във всички турнири. След днешната грешна стъпка норвежецът заяви: "Със сигурност не е приятно да получиш попадение след няколко секунди футбол. Оттам насетне нашият план се промени. "Славия" се отбранява много добре. Създадохме доста възможности, вкарахме обаче само един гол. Знаем, че трябва да печелим всеки един двубой."

Лудогорец - Славия 1:1 /репортаж/
