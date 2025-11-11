"Левски" съди фен, заради когото клубът бе глобен с 19 000 лв.

СПОРТАЛ Мачът от V кръг в Първа лига, от 17 август 2024 г., завършил 1:0 за "Лудогорец". Свастиката от стикери се вижда в долния десен ъгъл.

Футболният "Левски" е на път да създаде прецедент срещу феновете, заради чието поведение клубовете биват санкционирани. "Сините" са завели дело срещу свой привърженик, за да си възстановят платена глоба от 19 000 лева, наложена му от БФС заради действия на фен, съобщи "Лекс".

Санкцията бе наложена след гостуване на "Левски" в Разград на 17 август 2024 г. за двубой с "Лудогорец". Мачът бе от V кръг на първенството в Първа лига и завърши 1:0 за домакините. В сектора за гостуващи привърженици въпросният запалянко е залепил върху плексигласовата преграда над 20 стикера във формата на свастика. След това е бил разпознат по записи от камери на стадиона на "Лудогорец" и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Междувременно Дисциплинарната комисия на БФС глоби "Левски" с 19 000 лева по доклада на делегата на мача, по силата на Дисциплинарния правилник на БФС, според който на клубовете се налага санкция не по-малка от 37 500 лева, когато техен привърженик извърши нещо, с което "обижда достойнството на лице или група лица, чрез презрителни, дискриминационни или унизителни думи или действия, свързани с раса, пол, цвят на кожата, език, религия или произход". Глобата на "Левски" е намалена наполовина, тъй като е прието, че има изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства и затова и най-лекото предвидено наказание е несъразмерно тежко.

"Левски" бе глобен жестоко заради свастика Крайните фенове на "Левски" отново ощетиха отбора си със свои действия, този път по време на съботното дерби с "Лудогорец".

Сумата от 19 000 лева е била погасена чрез прихващане от БФС от траншовете за телевизионни права, които се изплащат от футболната централа на отборите.

Подобни дела са практика в Европа, като последният известен случай е от миналия месец, след като футболната среща от белгийската професионална лига между "Стандарт Лиеж" и "Антверпен" беше прекратен, след като хвърлена от трибуните чаша удари главния съдия. Идентифицирането на извършителя в Белгия отне около 24 часа, а отборът домакин обяви, че ще претендира обезщетение срещу него в местен съд.

Не толкова бързо и лесно се оказва идентифицирането на конкретния фен у нас, заради чиито деяния клубовете носят обективна отговорност.

Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров първоначално отправил запитвания до МВР дали са установили и наказали извършителя. От министерството са отговорили, че той е разпознат и санкциониран, но са отказали да предоставят данни за самоличността му. Началникът на районното управление в Разград е отговорил само, че не може да предостави информацията, защото съдържала лични данни на извършителя.

Въпреки това "Левски" е предявил в Софийския районен съд (СРС) частичен иск за 1000 лева срещу нарушителя. В исковата молба адвокатът на "Левски" Стоимен Чакалов пише, че защитата на личните данни на нарушителя не може да е основание да бъде ограничено правото на клуба да търси обезщетение с предявяване на обратен иск, тъй като по закон всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Впоследствие данните за самоличността на извършителя са предоставени от МВР на "Левски" и са приложени към исковата молба, включително диск с видеозапис на извършеното нарушение, в това число и документи за извършеното разпознаване в рамките на административнонаказателната преписка.

По делото е постъпил отговор на исковата молба от ответника с инициали Л. К. Т., в който се оспорва претенцията на футболния клуб. Той твърди, че МВР не е констатирало фенът на "Левски" да е залепил стикерите точно във формата на свастика. В акта за установяване на административно нарушение било записано само, че фенът е бил на стадиона и облепял със стикери на фенклуб от Нови Искър плексигласовата преграда на сектора, но не и да е издигал нацистки символ.

Защитата твърди, че на Л. К. Т. не е издадено наказателно постановление и административнонаказателното производство е прекратено. "Представените записи и снимки не правят връзка между него и извършителя на деянието и не доказват той да го е извършил", пише адвокатът му.

Тепърва предстои казусът да бъде решен от съда, а междувременно в парламента започнаха поредните опити футболното хулиганство да бъде ограничено с ново законодателство. С приетия на първо четене Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия управляващите се надяват да повишат драстично сигурността по стадионите, но още в първите дебати признаха, че текстовете имат нужда от много корекции, за да бъдат окончателно гласувани.