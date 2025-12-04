Медия без
Полетът на "Левски" към титлата бе спрян в Овча купел

"Славия" спечели шестата си поредна победа този сезон срещу експерименталния състав на "сините"

Днес, 20:22
СПОРТАЛ
"Левски" направи нова грешна стъпка в битката си за първа шампионска титла от 2009 г. насам. "Сините" отстъпиха с 0:2 от "Славия" в последен мач от XVIII кръг на Първа лига. Това бе трета загуба за отбора от началото на първенството. След нея "Левски" остава начело с 41 точки, но авансът пред втория - "ЦСКА 1948", вече е 5 точки, а не 8, както до момента.

"Славия" от своя страна постигна петата си поредна шампионатна победа под ръководството на новия треньор Ратко Достанич и общо шеста поредна във всички турнири, заедно с тази над "Спартак" (Пловдив) в 1/16-финал за Купата на България. Тимът от Овча Купел е на седмо място с 27 точки, след като в един момент беше предпоследен в класирането.

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес реши да направи ротация в състава заради сгъстения цикъл мачове и пусна като титуляри Никола Серафимов, Гашпер Търдин, Рилдо и Борислав Рупанов, които по-често са резерви от началото на сезона. Тези промени се отразиха върху играта на тима и "Славия" се възползва от това. "Белите" направиха своя удар на стадиона "Александър Шаламанов" в квартал Овча Купел само в рамките на 6 минути. В 21-ата Мохамед Досо се възползва от грешка на Асен Митков, отне му топката и я подаде на Исак Соле, който откри резултата. В 27-ата минута "белите" удвоиха, след като шут на Емил Стоев се удари в Серафимов и влезе във вратата на гостите. Голът все пак бе записан на Стоев.

Голяма заслуга за резултата имаше и вратарят на "Славия" Леви Нтумба, който спаси удари на Марин Петков, Асен Митков, Борислав Рупанов, Оливер Камдем. В 59-ата минута Веласкес реши да спасява положението, пускайки от резервната скамейка основни играчи като Евертон Бала, Мустафа Сангаре и Майкон, но и това не помогна.

Треньорът на "Славия" Ратко Достанич обяснимо беше много доволен: "Стана добър мач. "Левски" е силен отбор, заслужено е първи. Всичко, което се случва в "Славия", е плод на работата на играчите, които не спират да се трудят във всяка тренировка и във всеки мач. Имаме и опитни играчи, които знаят как да подхождат към различни моменти от мачовете и съм доволен. След този мач трябва да слезем на земята, да сме спокойни, трябва да следваме нашия си път, мястото ни е сред първите 6 отбора. Трябва да се раздаваме, защото шампионатът е труден. Ако продължим да работим така, резултатите ще продължат да идват."

Хулио Веласкес ("Левски") този път беше критичен към футболистите си: "Относно стартовия състав, ще повторя същото, както в последните 100 пъти - независимо кога правим 7-8-9 промени, дали в първенството, или в евротурнирите, независимо от мача, не може да се хвърля вината върху решенията на треньора. Имам пълно доверие в абсолютно всички футболисти, защото ден след ден ми вдъхват доверие. Най-голямата отговорност за днешната загуба пада върху мен. Започнахме добре, липсваше ни последната четвърт на терена, да бъдем по-агресивни с топката в тази зона. Много ни съкруши първият гол, който допълнително ни попречи, но ако погледнем реалистично, това не беше логично. Ние допуснахме и някои неточности в защита.

След получаването на два гола срещу един отбор, който е добре организиран в защита, групиран е и се възползва от грешките на противника, направихме така, че отведохме мача в руслото, което им беше удобно. Второто полувреме не стояхме добре, искахме, но не можехме. Не бяхме добре организирани в атака. Не знам дали можехме да изравним, но заслужавахме поне да вкараме гол. Допуснахме грешки и бяхме много нервни пред вземането на решения. Ако бяхме вкарали един гол, може би щяхме да напипаме ритъма, но не се получи. Поздравления за противника, а ние трябва да си научим урока. Първият гол ни нарани, вторият гол беше съкрушителен. След това искахме, но не можехме. Ако трябва да хвърлим индивидуална вина, трябва да е срещу треньора. Очакваме да играем добре, никой не ни е подарил първото място."

Славия, Левски, Хулио Веласкес, Ратко Достанич

