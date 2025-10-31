Треньорът на "Левски" е настроен за следваща загуба

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес обяви, че е далеч от мисълта, че отборът му няма да загуби мач до края на сезона и очаква в един момент такова поражение.

"Не съществува отбор в света - "Манчестър Сити", "Реал" (Мадрид) или "Барселона", без значение, който от юли до май да е в перфектна форма и да спечели всички мачове. Не е нужно да си голям специалист, за да го знаеш. Но няма да губя време да го мисля какво би се случило в такъв момент. С позитивно мислене, с последователност в действията и независимо дали бием или губим, трябва да правим реален анализ на това, което се е случило. Да се опитаме да поставим точната диагноза - защо сме спечелили или не сме успели, защото не винаги, когато печелиш дадена среща означава, че си направил всичко прекрасно, както и когато си загубил всичко е било лошо. Винаги трябва да търсиш къде да подобриш нещо", заяви днес Веласкес.

До момента "Левски" е загубил само един официален мач в България от началото на сезона - гостуването срещу "Локомотив" (Пд) на 26 септември с 0:1 в мач от Х кръг на Първа лига.

Наставникът на "Левски" говори преди гостуването в неделя срещу "Арда". Испанецът коментира предстоящия съперник: "Очаква ни мач срещу противник, който се е подготвил да ни затрудни. Те са изградени от играчи, които са опитни и познават българската действителност. Това е отбор, който иска да държи инициативата. Например един Ивелин Попов - ако му дадеш време и пространство, може от нищото да ти създаде проблеми. С малко действия, в които участва, може да направи големи проблеми. Те са отбор, който още от миналото първенство заслужи уважението ми. Изглеждат отбор, който се опитва да гради играта, а не да я руши. Ако направим мач по начина, по който ни се иска, усвоявайки правилно пространствата, можем да спечелим."

Само Евертон Бала е с травма в "Левски" и Веласкес ще прецени утре дали да го включи в групата.

Мачът в Кърджали е в неделя от 15:15 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Димитър Димитров.

СВЕТОСЛАВ ВУЦОВ СЕ РАЗМИНА САМО С ГЛОБА

Вратарят на "Левски" Светослав Вуцов бе наказан с парична глоба за провокациите към публиката на "Черно море" при гостуването на "Левски" във Варна на 19 октомври, спечелено от "сините" с 3:1. Тогава Вуцов се заяждаше с част от публиката на домакините, която също не му остана длъжна. Всички инциденти от този мач бяха разгледани днес от Дисциплинарната комисия към БФС. На заседанието беше решено, че Светослав Вуцов ще бъде глобен с 350 лв. за некоректно поведение.

"Левски" отделно трябва да плати 2300 лв. - 1000 лв. за закъснение от началния час, 1000 лв. за закъснение от началото на второто полувреме и 300 лв. за нерегламентирано използване на димки.

"Черно море" е санкциониран с 2800 лв. - 1500 лв. за нецензурни скандирания, 1000 лв. за хвърлени предмети и 300 лв. за нерегламентирано използване на факли и димки.