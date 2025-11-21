Веласкес: "Левски" се промени след загубата от ЦСКА

В отбора на "Левски" е настъпила положителна промяна след загубата с 0:1 от ЦСКА на 8 ноември. Това обяви треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

"От всяка една ситуация можеш да се поучиш. Винаги трябва да си с позитивно мислене и конструктивен начин на анализ. Това, което мога да кажа е, че през последните две седмици тренирахме по невероятен начин. Абсолютно всички играчи се готвят добре, има позитивна енергия. Всички се отнасят невероятно към тренировъчния процес (...) Радвам се, че хората мечтаят (б.ред. - за титла). Това е плод и на това, което показват играчите и явно го правят добре. В края на сезона ще видим какво сме постигнали. Това, което е моя задача като треньор, е да направя така, че нито за миг да не губят от скромността си момчетата."

Испанецът подчерта, че въпреки всички големи очаквания към тима фокусът му сега е единствено върху гостуването срещу "Монтана" в неделя отх XVI кръг на Първа лига. Относно този мач наставникът обясни: "Няма да сравнявам „Монтана“ с други отбори, но след като ги анализирах мога да кажа, че когато имаш време и пространство и имат топката, се опитват да показват интересни неща. Играта им се основава на рушене. Ще се опитаме да останем верни на нашите принципи и модела, който изповядваме. Ще се опитаме да контролираме мача, когато притежаваме топката, да сме в тяхната половина по начин, който показваме от доста време. Имам огромно уважение към противника, знаем, че трябва да влезем със скромност и максимално раздаване в този двубой. Обърнахме внимание на хвърлянето им на тъчове. След подобен тип ситуации успяха да отбележат голове. Имат и играч, който упражнява този тип изпълнение на тъчове. Много от тези ситуации приличат на изпълнение на корнер, защото се включват и защитниците. Ако ви е направило впечатление в Премиър лийг се опитват по такъв начин да вкарват напрежение. Трябва да сме много внимателни в защита за такива моменти. Най-добре ще ни се получи, ако играем в тяхната половина и не стигаме до такива ситуации. Трябва да сме отговорни в защита."

Веласкес няма да разчита на трима основни футболисти в мача. Националът Радослав Кирилов и Карл Фабиен още се възстановяват от травми. Друг национал - Марин Петков, пък е наказан заради натрупани жълти картони.

Двубоят между "Монтана" и "Левски" е в неделя от 17:00 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Любослав Любомиров.