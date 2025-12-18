Медия без
Sport Republic се отказа да купи "Левски" и при втория опит

Причината е отказът на ръководството на "сините" клубът да стане част от сателитната мрежа на тази компания

Днес, 13:37
Собственикът на Sport republic Драган Шолак не успя и при втория опит да придобие основния пакет акции на "Левски".
Sport Republic няма да стане собственик на "Левски". От компанията днес разпространиха изявление, че прекратяват преговорите с ръководството на "сините".

Основната причина е нежеланието на собственика на "Левски" Наско Сираков и на останалите шефове клубът да бъде част от сателитната мрежа на Sport Republic, в която влизат още английският "Саутхемптън", френският "Валансиен", малийският "Мали Коура" и турският "Гьозтепе", където треньор в момента е Станимир Стоилов.

"От самото начало интересът на Sport Republic към "Левски" произтичаше от убеждението ни, че като част от нашата по-широка футболна екосистема, бихме могли да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. Въпреки това, по време на нашите конструктивни разговори с ръководството на "Левски" стана ясно, че те не виждат клуба като част от модел с участие на няколко клуба. Ние напълно уважаваме тази позиция, но тя означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като Sport Republic е организация, базирана именно на този модел", се казва в позицията на кандидат-купувача. И се допълва, че решението да се преустановят разговорите не трябва да се тълкува като оценка на текущото състояние на "Левски", а като въпрос на стратегическо съответствие и съвместимост на моделите.

Това е втори опит на президента и мажоритарен акционер на Sport Republic Драган Шолак да придобие контролния пакет акции на "Левски". През февруари 2023 г. сделката се провали също в последния момент заради неуредените задължения на клуба в размер на над 20 млн. лв. към бившия собственик на "сините" Васил Божков.

