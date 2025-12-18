Щангистът Божидар Андреев е дал положителна допинг проба

Бронзовият олимпийски медалист по вдигане на тежести от Париж 2024 Божидар Андреев е дал положителна допинг проба. Това съобщи международната агенция по тестване, която е оторизирана от световната федерация IWF да провежда антидопинговата политика в щангите.

В официалното съобщение се казва, че пробата е взета от Андреев "по време на извънсъстезателна тестова мисия на 15 октомври 2025 г." Анализът ѝ е показал наличие на местеролон.

Местеролонът е в Списъка на забранените вещества на WADA като "S1.1 Анаболни андрогенни стероиди (AAS)". Той е забранен за употреба от спортисти по всяко време. Местеролонът е известен със своите мощни андрогенни свойства чрез повишаване на нивата на тестостерон и засилване на мъжките полови характеристики.

"Спортистът е бил информиран за случая и има право да поиска анализ на B-пробата - пише ITA. - Ако анализът на Б-пробата бъде поискан и потвърди резултата от А-пробата, случаят ще се счита за потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Ако анализът на Б-пробата не бъде поискан, случаят ще продължи като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Спортистът ще има възможност да представи своите обяснения за резултата."

На Андреев е наложено задължително временно отстраняване, в съответствие със Световния антидопингов кодекс и член 7.4.1 от Антидопинговите правила на IWF. Щангистът има право да оспори временното отстраняване и да поиска неговото отменяне.

След като спечели бронзовия си медал в Париж 2024 Божидар Андреев обяви, че се отказва от спорта и прекрати тренировки, дори започна да получава доживотната си олимпийска стипендия. През лятото обаче той обяви, че обмисля да се завърне в щангите и да започне да тренира евентуално за европейското първенство в Батуми идната пролет.

За да бъде проверен в извънсъстезателна обстановка от комисари на ITA, той трябва да е уведомил официално европейската (ЕWF) или световната (IWF) федерация. В такъв случай подлежи на проверка 6 месеца преди въпросното състезание - Евро 2026, което е планирано за средата на април. Би трябвало да е уведомил и ММС, че се завръща в спорта, за да престане да получава олимпийската си стипендия.

28-годишният Божидар Андреев няма право да говори по случая, докато не бъде окончателно разрешен. Някои пояснения даде Пламен Братойчев, човека, който го откри за вдигането на тежести и го изведе до две европейски титли и два бронзови медала от континентални първенства, до трето място в света през 2019-а и до големия успех в Париж 2024.

По неговите думи Божидар е бил проверен два пъти в дома си в село Тополчане - на 15 октомври и две седмици по-късно. Само първата от двете проби е била положителна. Щангистът е написал писмено обяснение до ITA за причините местеролонът да е в организма му.

"Той искаше да се завърне в тренировъчната зала и по правилник шест месеца предварително подава заявка за местонахождение при евентуално взимане на проба. Затова и е подлежал на тестване. Не са идвали в залата в Сливен да го проверяват, директно са отишли в дома му в Тополчане", разказа още Братойчев.