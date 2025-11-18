Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Момчилград вече има къща музей "Наим Сюлейманоглу"

Реставрираният дом на легендарния щангист бе открит официално

Днес, 17:23
Фейсбук

От днес в Момчилград функционира къща музей „Наим Сюлейманоглу“. Тя бе открита точно в деня, в който се навършиха 8 години от кончината на едон от най-великите щангисти на планетата.

Всъщност, тържествата започнаха още вчера, когато да посетят къщата едни от първите отидоха бившите съотборници и много добри приятели на Джобния Херкулес - Стефан Топуров, Севдалин Маринов, Нено Терзийски, Николай Пешалов и Ангел Генчев. Там бяха още братът на Наим - Мухарем, както и други двама щангисти - Танер Саър, Федаил Гюлер.

Вчера те бяха и на конференцията, посветена на живота и кариерата на легендарния щангист, която се състоя в читалище „Нов живот“ в Момчилград.

Днес, в официалната част къщата бе официално открита от политици, дипломати и много гости. Присъстваха спортните министри на двете страни Иван Пешев и Осман Бак, посланикът на Турция у нас Мехмет Уянък, генералният консул на Турция в Пловдив – Емре Манав, министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Ерсой, народни представители, кметове на общини от страната и чужбина. Присъства и майката на Наим - Хатидже.

Щангистът, който е роден в село Птичар, се мести със семейството си в Момчилград, когато е 3-годишен, и именно тази къща сега е превърната в музей.

На първият етаж има две стаи, като едната е възстановка на стая от дома в Птичар. Във втората са изложени вещи от бита на спортиста и семейството му. Вторият етаж е посветен изцяло на спортната кариера на Наим. Там е първата щанга, с която е тренирал, показани са много от оригиналните медали и други награди, които е получавал на различни международни състезания, както и различни снимки.

В една от стаите е показана восъчна фигура на Сюлейманоглу, редом до първата му щанга
Фейсбук В една от стаите е показана восъчна фигура на Сюлейманоглу, редом до първата му щанга
Нено Терзийски, Стефан Топуров и Николай Пешалов гледат снимките в музея
Фейсбук Нено Терзийски, Стефан Топуров и Николай Пешалов гледат снимките в музея
Сред официалните гости бе и братът на Наим - Мухарем (третият отляво), който дълго време бе и треньор на турския национален отбор
Фейсбук Сред официалните гости бе и братът на Наим - Мухарем (третият отляво), който дълго време бе и треньор на турския национален отбор
Официалното откриване бе направено от ред политици, дипломати и официални гости
Фейсбук Официалното откриване бе направено от ред политици, дипломати и официални гости
Щангистите от едно велико българско поколение, все приятели на Наим, позират в една от стаите на музея
Фейсбук Щангистите от едно велико българско поколение, все приятели на Наим, позират в една от стаите на музея
Част от участниците във вчерашната конференцията в читалище „Нов живот“ в Момчилград
БГНЕС Част от участниците във вчерашната конференцията в читалище „Нов живот“ в Момчилград
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

щанги, Наим Сюлеманоглу

Още новини по темата

Щангите ликвидираха поста главен треньор на националите
11 Ноем. 2025

Отново промениха категориите в щангите
03 Ноем. 2025

Карлос Насар подкрепи опозицията в щангите

13 Окт. 2025

Насар е 6-и в класацията за щангист №1 на световното
11 Окт. 2025

Щангистите завършиха световното първенство с 6-о място
10 Окт. 2025

Карлос Насар спечели трета световна титла с рекорд
09 Окт. 2025

Индонезийски щангисти подобриха два световни рекорда

06 Окт. 2025

Иван Димов спечели първия си световен медал в щангите
04 Окт. 2025

Световното по щанги започна с българско фиаско
03 Окт. 2025

България ще участва с шестима щангисти на световното
26 Септ. 2025

МОК направи още по-трудно взимането на квоти в щангите
20 Септ. 2025

Двама са предадени на съд по делото за подкуп в щангите
21 Авг. 2025

Шефът на щангите развя плашилото "Пеевски" пред непокорния УС
04 Авг. 2025

Уволниха главния треньор на националните отбори по щанги
19 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън