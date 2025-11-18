В Момчилград вече има къща музей "Наим Сюлейманоглу"

От днес в Момчилград функционира къща музей „Наим Сюлейманоглу“. Тя бе открита точно в деня, в който се навършиха 8 години от кончината на едон от най-великите щангисти на планетата.

Всъщност, тържествата започнаха още вчера, когато да посетят къщата едни от първите отидоха бившите съотборници и много добри приятели на Джобния Херкулес - Стефан Топуров, Севдалин Маринов, Нено Терзийски, Николай Пешалов и Ангел Генчев. Там бяха още братът на Наим - Мухарем, както и други двама щангисти - Танер Саър, Федаил Гюлер.

Вчера те бяха и на конференцията, посветена на живота и кариерата на легендарния щангист, която се състоя в читалище „Нов живот“ в Момчилград.

Днес, в официалната част къщата бе официално открита от политици, дипломати и много гости. Присъстваха спортните министри на двете страни Иван Пешев и Осман Бак, посланикът на Турция у нас Мехмет Уянък, генералният консул на Турция в Пловдив – Емре Манав, министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Ерсой, народни представители, кметове на общини от страната и чужбина. Присъства и майката на Наим - Хатидже.

Щангистът, който е роден в село Птичар, се мести със семейството си в Момчилград, когато е 3-годишен, и именно тази къща сега е превърната в музей.

На първият етаж има две стаи, като едната е възстановка на стая от дома в Птичар. Във втората са изложени вещи от бита на спортиста и семейството му. Вторият етаж е посветен изцяло на спортната кариера на Наим. Там е първата щанга, с която е тренирал, показани са много от оригиналните медали и други награди, които е получавал на различни международни състезания, както и различни снимки.