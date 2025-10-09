Карлос Насар спечели трета световна титла с рекорд

тв скрийншот Карлос Насар е фиксирал 222-килограмовата щанга над главата си, за да направи поредния си световен рекорд.

Карлос Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си след 2021 и 2024 г., при това с пореден световен рекорд.

21-годишният щангист от Червен бряг успя да победи конкуренцията на двама много силни иранци и да триумфира в новата кат. 94 кг на първенството във Фьорде (Нор).

В първото упражнение Карлос успя да направи само един сполучлив опит - първия на 173 кг. След това и на 178, и на 182 кг не можа да се справи. Впрочем, опитът му на 182 бе за световен рекорд, тъй като стандартът, установен от IWF за новата категория е 181 кг.

Вместо Насар, рекорд постави иранецът Алиреза Моейни, който изхвърли великолепно 174, 179 и 182 кг. Втори се нареди сънародникът му Али Алипур със 176 кг, а българинът остана и без медал в това упражнение, тъй като вдигалият няколко часа по-рано в гр.В колумбиец Йоксер Куинто бе постигнал 175 кг.

В изтласкването, което е по-силното му упражнение, обаче Насар не допусна никакви изненади. С първия опит от 210 кг олимпийският шампион от Париж 2024 си подсигури двубоя, а след това директно атакува титлата. Осигури си я с 219 кг, а накрая, когато вече бе шампион, поиска 222 кг, с един повече от стандарта на IWF. И подпечата златния си медал с нов световен рекорд, а с двубоя от 395 кг остана само на 1 кг под стандарта.

След българския феномен завърши иранецът Моейни - 391 кг (182 и 209). А трети, възползвайки се от грешките на Али Алипур, е Йоксер Куинто със своя двубой от 390 кг (175 и 215) от група Б.

"Истината е, че предпочетох да не взема медал в изхвърлянето, отколкото сребърен. То, изхвърлянето не ми се получава много по принцип. Напоследък ми вървеше, ама днес - не - заяви Насар пред камерата на bTV. - Много хора очакваха да спечеля днес, накарах ги да се съмняват малко, но въпреки това успях да ги зарадвам. Много българи крещяха в залата "Българи, юнаци!", така че мисията ми е изпълнена".

С титлата на Насар България излезе на 6-о място в класирането по медали в двубоя на световното първенство, заедно с Индонезия, Турция и Норвегия. А в класацията по общ брой отличия тимът ни е на 8-о място с двете златни на Насар (в изтласкване и двубой) и сребърното на Иван Димов в изхвърлянето на кат. 65 кг.

Утре на подиума ще се качи последният от шестимата ни национали на първенството - еврошампионът от 2021 г. Христо Христов, който ще вдига в кат. 110 кг от 20.30 ч. българско време.