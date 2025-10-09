Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Карлос Насар спечели трета световна титла с рекорд

Олимпийският шампион навакса изоставане, за да победи иранската конкуренция

09 Окт. 2025Обновена
Карлос Насар е фиксирал 222-килограмовата щанга над главата си, за да направи поредния си световен рекорд.
тв скрийншот
Карлос Насар е фиксирал 222-килограмовата щанга над главата си, за да направи поредния си световен рекорд.

Карлос Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си след 2021 и 2024 г., при това с пореден световен рекорд.

21-годишният щангист от Червен бряг успя да победи конкуренцията на двама много силни иранци и да триумфира в новата кат. 94 кг на първенството във Фьорде (Нор).

В първото упражнение Карлос успя да направи само един сполучлив опит - първия на 173 кг. След това и на 178, и на 182 кг не можа да се справи. Впрочем, опитът му на 182 бе за световен рекорд, тъй като стандартът, установен от IWF за новата категория е 181 кг. 

Вместо Насар, рекорд постави иранецът Алиреза Моейни, който изхвърли великолепно 174, 179 и 182 кг. Втори се нареди сънародникът му Али Алипур със 176 кг, а българинът остана и без медал в това упражнение, тъй като вдигалият няколко часа по-рано в гр.В колумбиец Йоксер Куинто бе постигнал 175 кг.

В изтласкването, което е по-силното му упражнение, обаче Насар не допусна никакви изненади. С първия опит от 210 кг олимпийският шампион от Париж 2024 си подсигури двубоя, а след това директно атакува титлата. Осигури си я с 219 кг, а накрая, когато вече бе шампион, поиска 222 кг, с един повече от стандарта на IWF. И подпечата златния си медал с нов световен рекорд, а с двубоя от 395 кг остана само на 1 кг под стандарта.

След българския феномен завърши иранецът Моейни - 391 кг (182 и 209). А трети, възползвайки се от грешките на Али Алипур, е Йоксер Куинто със своя двубой от 390 кг (175 и 215) от група Б.

"Истината е, че предпочетох да не взема медал в изхвърлянето, отколкото сребърен. То, изхвърлянето не ми се получава много по принцип. Напоследък ми вървеше, ама днес - не - заяви Насар пред камерата на bTV. - Много хора очакваха да спечеля днес, накарах ги да се съмняват малко, но въпреки това успях да ги зарадвам. Много българи крещяха в залата "Българи, юнаци!", така че мисията ми е изпълнена".

С титлата на Насар България излезе на 6-о място в класирането по медали в двубоя на световното първенство, заедно с Индонезия, Турция и Норвегия. А в класацията по общ брой отличия тимът ни е на 8-о място с двете златни на Насар (в изтласкване и двубой) и сребърното на Иван Димов в изхвърлянето на кат. 65 кг.

Утре на подиума ще се качи последният от шестимата ни национали на първенството - еврошампионът от 2021 г. Христо Христов, който ще вдига в кат. 110 кг от 20.30 ч. българско време.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

щанги, Карлос Насар

Още новини по темата

Индонезийски щангисти подобриха два световни рекорда

06 Окт. 2025

Иван Димов спечели първия си световен медал в щангите
04 Окт. 2025

Световното по щанги започна с българско фиаско
03 Окт. 2025

България ще участва с шестима щангисти на световното
26 Септ. 2025

МОК направи още по-трудно взимането на квоти в щангите
20 Септ. 2025

Двама са предадени на съд по делото за подкуп в щангите
21 Авг. 2025

Шефът на щангите развя плашилото "Пеевски" пред непокорния УС
04 Авг. 2025

Уволниха главния треньор на националните отбори по щанги
19 Юли 2025

Сливен откри зала "Норайр Нурикян"
20 Юни 2025

България е №1 по златни медали на Евро 2025 по щанги
21 Апр. 2025

Васил Маринов остана най-назад от щангистите ни на Евро 2025
20 Апр. 2025

Карлос Насар пак е еврошампион със световни рекорди
19 Апр. 2025

България има еврошампионка по щанги за първи път от 4 г.
18 Апр. 2025

Български дебютант завърши 5-и на Евро 2025 по щанги
15 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар