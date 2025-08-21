Двама са предадени на съд по делото за подкуп в щангите

скрийншот bTV Иван Иванов бе освободен от ареста под гаранция само 4 дни по-късно, а след малко повече от седмица и синът му

Софийска градска прокуратура (СГП) е внесла днес обвинителен акт в съда спрямо бившия треньор на националния отбор по вдигане на тежести и бивш член на УС на федерацията по щанги (БФВТ) Иван Иванов и неговия син Иван Иванов - бивш служител на спортното министерство (ММС). Двамата са обвиняеми за подкуп, получен във връзка с организиране и провеждане на европейското първенство за мъже и жени през февруари 2024 г. в София.

Иванов-баща е предаден на съд като помагач, а Иванов-син - като извършител за престъпление по чл. 304б, ал. 1 от НК.

Свидетел срещу тях е бившият президент на БФВТ Ариф Маджид, който е подал сигнала за искан от него подкуп.

Според обвинителния акт БФВТ е получила в края на 2023 г. от ММС 1 250 000 лв. за домакинството на Евро 2024. Федерацията е трябвало "да представи финансов отчет за изпълнение на дейностите и изразходването на средствата по договора, който бил по утвърден образец и се проверявал от дирекция „Финанси“ на ММС".

Във връзка с това бащата Иванов "дал подробни съвети и разяснения на сина си за начина, по който той да поиска и приеме от свидетеля Маджид нерегламентирана парична сума, ангажирал се да организира стъпките, през които синът му трябва да премине докато получи парите, а докато това се случвало, съветвал сина си кога какво да каже на свидетеля, как да поддържа комуникация с него, кога, къде и как да приеме парите".

"На 14.12.2023 г. обвиняемият Иванов-син "организирал среща, на която поискал от свидетеля М. 62 500 лева и подробно му обяснил, че тази сума представлява 5% от одобрено от ММС държавно финансиране с публични средства за провеждане на Европейско първенство по вдигане на тежести, както и че даването ѝ ще осигури безпроблемно взаимодействие с ММС и по-конкретно с дирекция „Финанси“, която осъществява последващ контрол по приемане отчета на БФВТ". В замяна щял "да окаже цялото необходимо въздействие върху съответното длъжностно лице в дирекция „Финанси“ не само по приемане на отчета, но и по безпроблемно бъдещо съгласуване на получаване на финансова субсидия за 2024 г."

По-нататък е описано подробно предаването, според прокуратурата, на подкупа - в автомобил пред сградата на ММС, като Маджид предал 62 500 лв. в "предварително белязани банкноти, разпределени в седем броя пачки, осигурени от органите на Комисия за противодействие на корупцията (КПК)". Иванов-син взел парите и "пеша се насочил към главния вход на сградата на ММС, където, малко преди да достигане стъпалата, бил задържан."

Според съобщението на СГП, тепърва предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

"Сега" припомня:

Задържането на олимпийския шампион от Барселона`92 и на сина му стана на 14 декември 2023 г.

Ариф Маджид, който имаше разногласия в УС с треньора Иван Иванов и бе обвинен от Управата, че е похарчил неправомерно поне 331 000 лв., бе подал сигнал, че му е искан подкуп. Двамата бяха задържани. След няколко дни Иванов-старши бе освободен срещу гаранция от 5000 лв., а преди Коледа срещу същата сума от ареста бе пуснат и синът му (впрочем, наскоро и двамата са получили известие, че съдът им връща сумите за гаранциите).

Иван Иванов остана треньор на националния отбор и водеше тима ни на олимпийските игри в Париж 2024, където бяха спечелени златен (Карлос Насар) и бронзов (Божидар Андреев) медали. Той бе освободен от поста след общото събрание на БФВТ в началото на ноември 2024 г. и оттогава е треньор в своя клуб в Шумен. Иван Иванов-син пък бе уволнен от ММС от тогавашния спортен министър Димитър Илиев.

Ариф Маджид, който подаде сигнала в КПК и предаде белязаните банкноти, пък малко по-късно бе обвинен в присвояване на средства от БФВТ в особено големи размери - именно от парите за Евро 2024. Етническият сириец бе свален от поста на общо събрание през март 2024 г. УС на БФВТ подаде срещу него сигнал в ММС и прокуратурата, която в момента би трябвало да разследва евентуални негови финансови злоупотреби.

Ето и кратка хронология:

Служител в спортното министерство е задържан с подкуп от 62 000 лв. Служител на Министерството на младежта и спорта (ММС) на експертна длъжност е задържан с подкуп от 62 000 лв. в белязани банкноти, съобщи прокуратурата.

Спортният министър уволнява дисциплинарно корумпирания служител Министерството на младежта и спорта ще предприеме мерки за затягане на контрола след корупционния скандал, разразил се във ведомството в петък. Това обяви ресорният министър Димитър Илиев два дни след като служител на ММС беше арестуван с подкуп от 62 000 лв.

Съдът пусна олимпийския шампион Иван Иванов, но остави в ареста сина му Софийският градски съд пусна от ареста олимпийския шампион по вдигане на тежести от Барселона 1992 и треньор на националните отбори Иван Иванов срещу парична гаранция от 5000 лв. предава БТА. Синът му - също Иван Иванов, обаче остава в ареста. https://www. segabg.

УС на щангите подаде сигнал в прокуратурата срещу президента Маджид Нов скандал е на път да разклати още веднъж българската федерация по вдигане на тежести. Вчера петима от седмината членове на УС на БФВТ са завели жалба срещу президента на централата Ариф Маджид в Софийска районна прокуратура, КПКОНПИ и спортното министерство (ММС).