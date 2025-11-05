Медия без
Арестуваха с подкуп служител на фонд "Земеделие"

Той е взел 1000 белязани лева, за да "премине безпроблемно" проверка на земеделски производител

05 Ноем. 2025Обновена
Сградата на фонд "Земеделие"
Илияна Кирилова
Установен и задържан е служител от Държавен фонд „Земеделие“ в момент на получаване на подкуп. Той е експерт, който е поискал от земеделски производител от района на Костинброд парична сума в размер на 1000 лева. Това съобщиха на брифинг от Окръжна прокуратура – София.

Подкупът е бил поискан, за „да премине безпроблемно проверката, която е следвало да извърши експертът“. „Въпросният държавен служител е извършвал вече една проверка на земеделския производител, която е приключила. След това - в началото на октомври месец го е уведомил, че предстои нова кръстосана проверка, а за да протече без проблеми е бил поискан подкуп в размер на 1000 лева“, каза окръжният прокурор Наталия Николова.

В рамките на седмица е протекло разследването. „В края на месец октомври е получен информация от земеделски производител, който заявява, че служител от ДФ „Земеделие“ му е поискал сумата от 1000 лева да извърши или да не извърши действия по служба. След като го изслушахме, материалите бяха докладвани в Софийска окръжна прокуратура и беше започнато разследване“, казаха от областната дирекция на МВР. 

На 4 ноември, около 17 ч., униформени са задържали въпросния служител в момент на получаване на подкупа. „Въпросното лице е използвало и служебен автомобил на агенцията“, допълни той.

Към момента лицето е задържано, предстои да му се предяви обвинение, а на по-късен етап и мярка за неотклонение, заявиха от прокуратурата и полицията.

 

