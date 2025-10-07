Шофьор на Роби Уилямс е снимал как хората на ДАИ му искат подкуп

Един от шофьорите на Роби Уилямс е заснел как му се иска подкуп. Това стана ясно при гледането в съда на мерките за неотклонение на арестуваните двама служители на ДАИ. По време на заседанието, от прокуратурата обясниха, че обвинението срещу тях ще бъде прецизирано, но на този етап е достатъчно ясно. Също така един от шофьорите е записал на телефона си как му е поискан подкуп. Макар обвиняемите да са го накарали да го изтрие, той го е запазил и в момента се прави експертиза на устройството, обявиха от прокуратурата, цитирани от БТА.

В крайна сметка Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния съд и остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

В определението си съдът посочи, че от събраните до момента доказателства става ясно, че и Георгиев, и Борисов са извършили престъпления, за които са обвинени. Също така смятат, че доводите на защитата не са правилни по отношение на конкретността на обвинението, тъй като разследването е в ранен етап и предстои да се прецизира. Председателят на съдебния състав каза, че чистото им съдебно минало не ги предпазва от извършване на престъпления. Освен това, двамата са били упорити в действията си, което се разбира от факта, че са използвали преводач на телефоните си, за да се разберат с шофьорите.

Според адвокат Емануил Йорданов няма достатъчно доказателства, а само три свидетелства от шофьорите. Той каза, че първоинстанционният съд е взел решението си на база обществения натиск. Приел е също, че двамата обвиняеми са с висока степен на опасност, но не е отчел чистото им съдебно минало. Адвокат Йорданов добави, че освен това подзащитните му не могат да възпрепятстват свидетелите, тъй като те не са в България.

В последната си дума пред съда Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение.

Миналата седмица Софийският градски съд остави двамата в ареста. Тогава магистратите се мотивираха с това, че може да се направи извод, че Георгиев и Борисов са виновни. Преди да чуят решението на СГС, че остават в ареста, служителите на ДАИ изкараха виновни шофьорите. В съдебната зала един от задържаните служители обясни, че тримата шофьори са направили няколко нарушения, а даиджиите са им казали, че "този път ще направят компромис и ще ги пуснат". Според разказа на служителите на "Автомобилна администрация" шофьорите искали да им дадат подкуп, но те отказали, а после явно в яда си са пуснали сигнал за поискан подкуп, което не било вярно.

"Ние не сме виждали третия свидетел, един от чуждите граждани. Не сме извършили престъпление", каза тогава пред съда Георгиев, цитиран от БТА. В последната си дума той допълни, че не е искал и не получавал подкуп никога. "Шофьорите ни предложиха подкуп, ние го отказахме. Ако това е противозаконно, то ние сме виновни", заяви пред съда и Борисов.

Той допълни, че по време на разпитите самите свидетели са мълчали, а преводачите само са говорели и това е било записвано като свидетелства. Освен това и тримата преводачи на тримата разпитвани са говорели едно и също. Борисов попита риторично защо шофьорите не са подали същия ден или на следващия. Той добави, че самите даиджии не са подали сигнал, че са им предлагали подкуп, понеже са били наясно кои са тези шофьори и чия техника превозват и не са искали да си създадат проблеми.

Съдът обаче посочи, че може да се направи обоснован извод, че и двамата обвиняеми са участвали в престъплението. Също така те все още са на работа и имат достъп до структурите на ИААА, което означава, че могат да извършат друго престъпление. В мотивите си съдът посочи и силното медийно и обществено мнение по случая.