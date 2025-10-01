Роби Уилямс идва и в Сатирата

Гостуването на Роби Уилямс на 28 септември се превърна в събитие не само заради триумфалния му гастрол на препълнения с почитатели стадион "Васил Левски"; но и заради срамната история със служители на ДАИ, поискали и получили подкуп от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на звездата в София. Темата дълго ще заглъхва в новините, но междувременно в Сатиричния театър днес започнаха репетиции за пиесата с повече от актуално заглавие "Роби Уилямс беше тук".

Неин автор е журналистката от "Сега" Ирина Гигова, известна на театралната публика с "Последната тайна на Фреди Меркюри" – играна в продължение на десет години на общинската сцена "Възраждане". Тя започва да развива сюжета на "Роби Уилямс беше тук" още през 2018 г., като впоследствие сериозно преработва текста – но и двете се случват преди да се знае за гостуването на британската поп звезда у нас тук; нежели че то ще разпали такива страсти.

"Роби Уилямс е символ на онова, което всеки артист мечтае да бъде – човек, победил себе си и препятствията по пътя, постигнал признание в изкуството и обичта на публиката", споделя Гигова. "Може да се каже, че по различен начин пиесата продължава темата от "Последната тайна на Фреди Меркюри": за съдбата на артиста да пробива понякога в недружелюбна и трудна среда и да е сам срещу целия свят и собствените си демони. И за приятелството, което те спасява и помага да оцелееш."

Режисурата на "Роби Уилямс беше тук" е дело на Димитър Горанов. Участват актьорите Борислав Захариев и Сотир Мелев, както и Белослава Ангелова и Михаела Михайлова, студенти от класа на Калин Сърменов в театралния колеж "Любен Гройс". Сценографията е на Теодор Тодоров и асистент-сценографа Виктория Мерджанова, музиката – на Георги Георгиев-Антика, а драматург е Богдана Костуркова. Помощник-режисьор ще бъде Боряна Атанасова.

Още е рано за Let Me Entertain You, но оставаме с обещание за 6 декември, когато планираме първата ни среща с публиката, коментират от Сатирата.