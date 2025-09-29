Роби Уилямс е кралят на бритпопа и го доказа в София

Роби Уилямс се завърна след 10 години в България след гостуването си в Бургас и го направи, както си може - с невероятно шоу. Световната звезда пя и сподели емоции в продължение на над 2 часа пред препълнения стадион "Васил Левски" като част от турнето си Britpop. И доказа, че действително е кралят на бритпопа, въпреки изявените от него в началото на концерта претенции, че е кралят на забавленията. А забавления имаше - дори още в откриващата песен Rocket Уилямс пя с костюм на космонавт, даже извърши кратък полет (с предпазни въжета, разбира се). Имаше и много танци, смяна на екстравагантни тоалети. Имаше актьорска игра, хумор от репертоара на стендъп комиците ("Сега ще ви изпея още една песен, защото за това сте ми платили. Аз съм хубав човек, все пак"), много танци...

Но зад тези забавления стоеше всъщност едно много лично шоу. След първите няколко парчета британецът започна да споделя с публиката - как животът му е добил истински смисъл след запознанството с жена му Ейда Фийлд и още повече след раждането на четирите му деца. Че за него вече не е толкова важно дали колко слушан е един негов хит или албум, а времето, което прекарва със семейството си. За деменцията на майка си и за баща си, който е с болестта на Паркинсон, за заболяването на своята тъща, за своите слабости и страхове. "Приемете моя съвет: Ако се опитвате да бъдете готини - спрете. Това е изтощително!", посъветва той феновете си.

И не преставаше да се самоиронизира - за възрастта си, за това дали още е известен... Но това не беше самосъжалителен спектакъл, в крайна сметка. Роби Уилямс още си е кралят и знае как да владее настроението на публиката. С постоянни диалози между песните, които допълнително създадоха усещането, че това не е обичаен концерт с препускане по сетлиста. А в допълнение различни вмъквания на семпли на чужди хитове, вдигнаха допълнително тонуса на зрителите - Song 2 (на "Блър"), Seven Nation Army (на "Уайт Страйпс"), Livin' on a Prayer (на "Бон Джоуви"), Ace of Spades (на "Мотърхед"), Another One Bites the Dust (на "Куин"), Enter Sandman (на "Металика"), Y.M.C.A. (на "Вилидж Пийпъл"), Sweet Dreams (на "Юритмикс"), Hey Jude (на "Бийтълс"). С последните 6 откъса всъщност бяха представени музикантите на Уилямс. Имаше и препратка към "Тейк Дет" - групата, с която той тръгна към голямата слава, с хита Relight My Fire. А Франк Синатра беше почетен с цели два кавъра New York, New York и My Way.

Настроението се покачваше главоломно и се повиши още повече след специалния поздрав от звездата за българските волейболисти, които станаха втори на световното първенство.

Редяха се хит след хит - Let Me Entertain You, Rock DJ, The Road to Mandalay, Better Man, Millennium, Come Undone. Изпълнението на She's the One пък беше посветено на случайно избрано момиче на предния ред - Гери. Но по време на песента Уилямс се разплака, явно от мисълта за съпругата си. За бис бяха оставени Feel и Angels, като по време на припева на второто парче някак символично започна да вали.

Добър бе изборът на подгряващи изпълнители - от българска страна Дара направи енергичен 30-минутен сет, а след това последваха 45 минути с песни и заигравка с публиката от страна на англичаните Lottery Winners. Техният певец Том Райлънс и басистката Кейти Лойд се качиха по-късно на сцената да изпълнят заедно с Уилямс Better Man, Sexed Up, Candy.

Организаторите от Fest Team заслужават и добри думи за добрата организация при влизане, която създадоха за може би най-големия концерт за 2025 г. у нас. За излизането на 45-хилядната публика вече проблемът беше морално остарелият стадион с малкото му входове. За щастие аурата на Роби Уилямс не позволи тези неволи да развалят настроението на присъствалите в неделната вечер.