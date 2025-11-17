Мерилин Менсън ще открие Hills of Rock 2026

FEST TEAM Концертът на Мерилин Менсън на 24 юли догодина ще е втори за него в България и първи в Пловдив.

Мерилин Менсън ще е третият хедлайнер на най-мащабния рок фестивал у нас догодина - Hills of Rock 2026. И по-точно той ще закрие първата от трите фестивални вечери - на 24 юли.

56-годишният американец, чието истинско име е Брайън Уорнър, доби световна слава преди 30 години с творческия си псевдоним, съчетаващ първото име на кино иконата Мерилин Монро и фамилията на серийния убиец Чарлз Менсън. Той постепенно се превърна във втората глобална фигура в жанра шок рок след Алис Купър.

През последните години Мерилин Менсън имаше проблеми с правосъдието, тъй като беше обвинен от 4 жени за сексуално, физическо и психическо насилие, но в крайна сметка не му бяха повдигнати официални обвинения.

През ноември м.г. Менсън се завърна след 4-годишна пауза с нов албум - One Assassination Under God – Chapter 1, който ще бъде представен и пред българската публика.

Още три имена бяха добавени днес към афиша на фестивала, който ще се проведе край гребната база в Пловдив. Организаторите от Fest Team потвърдиха участието на пънк легендите Sex Pistols, които идват с гост вокалист в лицето на една от по-младите звезди на пънк сцената - Франк Картър.

Доста вълнуващо ще е първото гостуване на актуалната френска алтернатив рок група Last Train, която е сред най-актуалните имена на европейската музикална сцена. За пръв път в България ще свири и австралийската метълкор банда Northlane.

Както е известно, другите хедлайнери на Hills of Rock 2026 ще са Godsmack и Electric Callboy. А на 23 юли ще има подгряваща вечер преди същинския фест, в която ще участват Sabaton, Savatage, Epica и Sevi.

Билети за предварителната вечер, както и за основната част от Hills of Rock 2026 се продават в системата на Ticketstation.