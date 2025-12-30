Би Би Си излъчи 10-те филмови провала на годината

Amazon MGM Studios "След лова" на Лука Гуаданино бе определен като провал въпреки предположението, че с ролята си в него Джулия Робъртс може да спечели втори "Оскар".

Въпреки няколкото големи хита, изминаващата 2025 г. беше белязана и от поредица скъпи и широко рекламирани филми, които не оправдаха очакванията за боксофис успех, посочва Би Би Си. Според авторитетната британска медия тези провали подчертават колко трудно е станало за Холивуд да привлече публиката обратно в кинозалите.

Няколко филма за супергерои се представиха зле, най-вече „Тъндърболтс“ на „Марвел" и „Капитан Америка: Нов свят“. Макар и да не бяха пълни катастрофи, те изглеждаха като изтъркани продължения на история, която вече беше достигнала своя връх, засилвайки усещането сред публиката за нарастваща умора от супергероите на екрана. Само „Супермен“ на DC Studios влезе в позитивния световен филмов Топ 10, което предполага, че зрителите може би жадуват за нещо по-свежо.

„Снежанка“ на „Дисни“ не се представи много добре въпреки успеха на други игрални римейкове. Най-големият му проблем беше не само неравномерният тон, но и дълго проточилите се спорове около кастинга и изявите на политическа коректност, които хвърлиха сянка върху филма много преди излизането му.

„Мики 17“ на режисьора Пон Джун-хо, очакван с голямо нетърпение след „Паразит“, беше многократно отлаган и беше показан на екраните с приглушен ентусиазъм. Критиците и публиката го намериха за нефокусиран, а големият му бюджет се оказа труден за оправдаване.

По подобен начин лентата „След лова“ на италианския топрежисьор Лука Гуаданино с участието на Джулия Робъртс не успя да привлече киноманите, създавайки впечатление по-скоро за прекалено дълъг високобюджетен телевизионен сериал, отколкото за задължително филмово събитие, коментира Би Би Си, макар по-рано да предричаше, че с ролята си в него Робъртс може да спечели втори "Оскар".

„Кристи“ – биографичен филм на боксова тематика с участието на новата звезда Сидни Суини („Имало едно време в Холивуд“ на Куентин Тарантино, сериалите „Еуфория“ и „Белият лотос“) имаше една от най-слабите премиери за годината, повдигайки въпроси дали славата в социалните медии е достатъчна за привличане на стабилни касови постъпления,

Други продължения също разочароваха, включително „Знам какво направи миналото лято“, което ясно демонстрира, че не всички франчайзи от 90-те години са непременно привлекателни за днешната публика.

Музикалният биографичен филм „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ не беше впечатляващ, тъй като беше фокусиран твърде силно върху тих, интроспективен период от живота на музиканта, а не върху енергията, която феновете обикновено свързват с Брус Спрингстийн.

Анимацията „Елио от Земята“ на студиото „Пиксар“ страдаше от многобройни проблеми зад кадър, нямаше ясен творчески изказ и също не успя да се хареса особено на зрителите. „МЗГАН 2.0“ изглежда погрешно прецени потенциалната си аудитория, като изостави успешната формула на хорър-комедия, направила оригиналната лента хит, а „Машина за разбиване“ показа, че дори Дуейн Джонсън може да се затрудни, когато му е възложена сериозна драматична роля, която обаче се сблъсква с по-различните очаквания на публиката.

Неуспешното представяне на тези филми илюстрира по-широк проблем в индустрията: познатите марки, аурата на звездите и големите бюджети вече не гарантират, че хората ще напуснат домовете си, за да посетят киносалона, обобщава Би Би Си.