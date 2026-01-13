Би Би Си иска отхвърляне на иска за клевета на Тръмп за 10 млрд. долара

Би Би Си възнамерява да поиска от федерален съд във Флорида да отхвърли иска за 10 милиарда долара, заведен от президента Доналд Тръмп срещу британската телевизия, според новоподадени съдебни документи, предава БГНЕС.

Тръмп заведе делото миналата година във връзка с документален филм на Би Би Си, в който беше редактирана речта му от 2021 г. преди бунтовете в Капитолия, когато законодателите удостоверяваха победата на Джо Байдън на изборите през 2020 г. В програмата бяха съединени две отделни части от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. по начин, който създава впечатлението, че той изрично е призовал поддръжниците си да атакуват Капитолия.

Американският лидер иска обезщетение в размер не по-малко от 5 000 000 000 долара за всяко от двете обвинения срещу Би Би Си за предполагаема клевета и нарушение на Закона за измамни и нелоялни търговски практики на Флорида. Но в документи, подадени в федералния съд в Маями, адвокатите на британската телевизия заявиха, че ще „предприемат действия за отхвърляне на жалбата“, тъй като съдът няма „лична юрисдикция“, предаде АФП.

Те ще аргументират, че Тръмп „няма да може да докаже“, че документалният филм, излъчен преди изборите през 2024 г., но не и в САЩ, му е причинил някаква рвреда. В документите на съда се твърди, че той е заявил, че е претърпял „само неясна вреда за професионалните си и трудови интереси“ и че американският президент не може „в крайна сметка да докаже действителни щети“. „Той спечели преизбирането на 5 ноември 2024 г., след излъчването на документалния филм. Той спечели Флорида с внушителна преднина от 13 пункта, подобрявайки резултатите си от 2020 и 2016 г.“, се добавя в документите.

В съдебния иск на Тръмп се твърди, че редактираната реч в документалния филм е „фабрикувана“ и се обвинява Би Би Си в „нагъл опит да се намеси и повлияе“ на изборите през 2024 г. „в ущърб на президента Тръмп“. Това е поредното от поредицата съдебни дела, които Тръмп е завел срещу медийни компании през последните години, като няколко от тях са довели до споразумения за милиони долари. Би Би Си отрече твърденията за клевета и нелоялни търговски практики, въпреки че председателят на телевизионния оператор Самир Шах изпрати миналата година писмо с извинения до Тръмп.