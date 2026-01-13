Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Би Би Си иска отхвърляне на иска за клевета на Тръмп за 10 млрд. долара

Днес, 14:00
Би Би Си отрече твърденията за клевета и нелоялни търговски практики спрямо Тръмп.
ЕПА/БГНЕС
Би Би Си отрече твърденията за клевета и нелоялни търговски практики спрямо Тръмп.

Би Би Си възнамерява да поиска от федерален съд във Флорида да отхвърли иска за 10 милиарда долара, заведен от президента Доналд Тръмп срещу британската телевизия, според новоподадени съдебни документи, предава БГНЕС.

Тръмп заведе делото миналата година във връзка с документален филм на Би Би Си, в който беше редактирана речта му от 2021 г. преди бунтовете в Капитолия, когато законодателите удостоверяваха победата на Джо Байдън на изборите през 2020 г. В програмата бяха съединени две отделни части от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. по начин, който създава впечатлението, че той изрично е призовал поддръжниците си да атакуват Капитолия.

Американският лидер иска обезщетение в размер не по-малко от 5 000 000 000 долара за всяко от двете обвинения срещу Би Би Си за предполагаема клевета и нарушение на Закона за измамни и нелоялни търговски практики на Флорида. Но в документи, подадени в федералния съд в Маями, адвокатите на британската телевизия заявиха, че ще „предприемат действия за отхвърляне на жалбата“, тъй като съдът няма „лична юрисдикция“, предаде АФП.

Те ще аргументират, че Тръмп „няма да може да докаже“, че документалният филм, излъчен преди изборите през 2024 г., но не и в САЩ, му е причинил някаква рвреда. В документите на съда се твърди, че той е заявил, че е претърпял „само неясна вреда за професионалните си и трудови интереси“ и че американският президент не може „в крайна сметка да докаже действителни щети“. „Той спечели преизбирането на 5 ноември 2024 г., след излъчването на документалния филм. Той спечели Флорида с внушителна преднина от 13 пункта, подобрявайки резултатите си от 2020 и 2016 г.“, се добавя в документите.

В съдебния иск на Тръмп се твърди, че редактираната реч в документалния филм е „фабрикувана“ и се обвинява Би Би Си в „нагъл опит да се намеси и повлияе“ на изборите през 2024 г. „в ущърб на президента Тръмп“. Това е поредното от поредицата съдебни дела, които Тръмп е завел срещу медийни компании през последните години, като няколко от тях са довели до споразумения за милиони долари. Би Би Си отрече твърденията за клевета и нелоялни търговски практики, въпреки че председателят на телевизионния оператор Самир Шах изпрати миналата година писмо с извинения до Тръмп.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Би Би Си

Още новини по темата

Конгресмен внесе закон за анексиране на Гренландия
13 Яну. 2026

Започна разследване срещу атакувания от Тръмп шеф на Федералния резерв
12 Яну. 2026

САЩ и Иран си разменят закани за военни удари

11 Яну. 2026

"Не искаме да сме американци", заявиха гренландските партии
10 Яну. 2026

Тръмп и Зеленски ще подпишат сделка за 800 млрд. USD в Давос
09 Яну. 2026

Тръмп: Ще атакуваме по суша мексиканските наркокартели
09 Яну. 2026

Тръмп обяви внос на венецуелски петрол в САЩ
07 Яну. 2026

САЩ притискат Делси Родригес за радикални промени във Венецуела
06 Яну. 2026

Светкавичната операция срещу Мадуро ще отприщи хаос във Венецуела
06 Яну. 2026

Тръмп не вярва, че Украйна е атакувала резиденция на Путин
05 Яну. 2026

Мадуро бе доставен в САЩ
04 Яну. 2026

Би Би Си излъчи 10-те филмови провала на годината
30 Дек. 2025

Русия заплаши Украйна с удар по правителствени сгради
29 Дек. 2025

Тръмп: Приближихме се към мирно споразумение
29 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?