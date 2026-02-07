Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Певецът на 3 Doors Down почина от рак на 47

07 Февр. 2026
Брад Арнолд бе вокалист на групата от самото й основаване през 1996-а, а в началото се изявяваше и като барабанист.
Брад Арнолд бе вокалист на групата от самото й основаване през 1996-а, а в началото се изявяваше и като барабанист.

Американският певец Брад Арнолд, който беше вокалист на групата 3 Doors Down от създаването й през 1996 г., е починал в резултат на онкологично заболяване, съобщи бандата в изявление в социалната мрежа "Х". Той беше едва на 47 години, съобщава Асошиейтед прес.

"С любимата си съпруга Дженифър и семейството му около него, той си отиде спокойно, в съня си след смелата си битка с рака", се казва в текста.

Групата, в която участват още Джъстин Билтонен, Крис Хендерсън, Чет Робъртс и Грег Ъпчърч, изтъкна постиженията на Арнолд и влиянието му върху музикалната индустрия. "Неговата музика отекваше далеч отвъд сцената, свързвайки хората, пораждайки радост, вяра и споделени преживявания, споменът за които ще живее дълго след сцените, на които той е свирил", се посочва още в изявлението на колегите му. 3 Doors Down е алтърнатив рок и пост пък група от Мисисипи, която се прочу в началото на века с песента си Kryptonite.

3 Doors Down - Kryptonite (Official Video)
REMASTERED IN HD!Official Music Video for Kryptonite performed by 3 Doors Down.Follow 3 Doors DownInstagram: https://www.instagram.com/3doorsdownTwitter: htt...
YouTube

Арнолд съобщи лично феновете си през май миналата година, че има рак на бъбреците. "Поставиха ми диагноза бъбречно-клетъчен карцином, който е метастазирал в белите ми дробове. Това е четвърти стадий и това не е никак добре", сподели тогава музикантът. Въпреки диагнозата си обаче, Арнолд се уповаваше силно на вярата си по време на битката с болестта. 

 

    Последвайте ни и в google news бутон

    Ключови думи:

    кончина, 3 Doors Down

    Още новини по темата

    Почина писателят Калин Терзийски
    23 Яну. 2026

    Легендата на стила Валентино почина на 93
    19 Яну. 2026

    Напусна ни големият тенисист Стефан Цветков-Големия Цъф
    31 Дек. 2025

    Почина певецът Крис Риа
    22 Дек. 2025

    На 98 почина авторът на "Една българска роза" Найден Вълчев
    04 Дек. 2025

    Почина Удо Киер, снимал с Уорхол, Фон Триер и Мадона
    24 Ноем. 2025

    Почина легендата на италианската естрада Орнела Ванони
    22 Ноем. 2025

    Почина откривателят на ДНК Джеймс Уотсън
    08 Ноем. 2025

    Почина тв режисьорът Росен Елезов
    05 Ноем. 2025

    Почина актьорът Чеки Карио
    01 Ноем. 2025

    Басистът на Limp Bizkit почина на 48 години
    20 Окт. 2025

    Почина легендарният защитник на ЦСКА Иван Зафиров
    15 Окт. 2025

    Почина Джейн Гудол, която ни откри неподозирания свят на приматите
    01 Окт. 2025

    Почина холивудската легенда Робърт Редфорд
    16 Септ. 2025

    ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

    ТУШ Разгледай всички

    АВТОРИ

    ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
    ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
    ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
    СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
    ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?