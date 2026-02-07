Певецът на 3 Doors Down почина от рак на 47

Брад Арнолд бе вокалист на групата от самото й основаване през 1996-а, а в началото се изявяваше и като барабанист.

Американският певец Брад Арнолд, който беше вокалист на групата 3 Doors Down от създаването й през 1996 г., е починал в резултат на онкологично заболяване, съобщи бандата в изявление в социалната мрежа "Х". Той беше едва на 47 години, съобщава Асошиейтед прес.

"С любимата си съпруга Дженифър и семейството му около него, той си отиде спокойно, в съня си след смелата си битка с рака", се казва в текста.

Групата, в която участват още Джъстин Билтонен, Крис Хендерсън, Чет Робъртс и Грег Ъпчърч, изтъкна постиженията на Арнолд и влиянието му върху музикалната индустрия. "Неговата музика отекваше далеч отвъд сцената, свързвайки хората, пораждайки радост, вяра и споделени преживявания, споменът за които ще живее дълго след сцените, на които той е свирил", се посочва още в изявлението на колегите му. 3 Doors Down е алтърнатив рок и пост пък група от Мисисипи, която се прочу в началото на века с песента си Kryptonite.

Арнолд съобщи лично феновете си през май миналата година, че има рак на бъбреците. "Поставиха ми диагноза бъбречно-клетъчен карцином, който е метастазирал в белите ми дробове. Това е четвърти стадий и това не е никак добре", сподели тогава музикантът. Въпреки диагнозата си обаче, Арнолд се уповаваше силно на вярата си по време на битката с болестта.