"Кучето на Златю" (Бояджиев) открива 11-ия Master of Art

Фестивалът Master of Art, който вече от десетилетие ни среща с документални разкази за хората зад изкуството, започва на 6 февруари с филма "Кучето на Златю". Филмът, с който ще се открие 11-ото издание на форума в кино "Люмиер", е посветен на наследството на художника Златю Бояджиев (1903 - 1976) и е дело на именитите режисьори Петър Вълчанов и Кристина Грозева ("Урок", "Бащата", "Триумф"). Сценарият е на Диана Стойкова, а оператор е Кирил Проданов. Водени от неспокойния дух на художника, двама съвременни режисьори поемат на пътешествие за преосмисляне на неговото наследство, пресичайки границите между минало и настояще, реалност и фикция, ирония и тъга.

Над 50 документални заглавия за музика, театър, архитектура, кино и визуални изкуство представя тазгодишното издание на фестивала, което ще продължи от 6 до 26 февруари. Прожекции ще има в София, Пловдив, Варна и Стара Загора. В София домакини на Master of Art са салоните "Люмиер", "Одеон", Дом на киното, "Влайкова", G8, Евросинема, Френски културен институт и зала "Максим" на БТА, във Варна - ФК, в Пловдив - "Лъки Дом на киното", а в Стара Загора - Регионалната библиотека "Захарий Княжески".

Освен "Кучето на Златю", тази година програмата на фестивала включва още четири български заглавия. В "Ахав беше тук: Размисли за Моби Дик" Тодор "Тош" Личев проследява борбата на една театрална трупа с митичното океанско и литературно чудовище. "Семката, филм за Мистер Сенко" на Станислав Тодоров-Роги ни припомня прочутия илюзионист, а "Крилете на песента" с реж. Милена Гетова е посветен на хор "Космическите гласове" и неговата диригентка Ваня Монева. "Сизифовци: Свидетелства за една легенда" на Владимир Люцканов и Тони Бачурова е документ за разцвета на Бургаския театър през най-мрачните години на комунизма - 50-те, когато там работи "знаменитата четворка" Юлия Огнянова, Вили Цанкова, Леон Даниел и Методи Андонов.

Ето и още някои от акцентите в програмата тази година: на 7 февруари е прожекцията на "Караваджо", а ден по-късно "Зората на импресионизма" ще срещне публиката с първите импресионисти. Художникът символ на целия Ренесанс, спечелил сърцата на папи и императори със своите революционни творби, е герой на "Тициан: Империя от цветове" (13 февруари). Филмът разказва как през 16-и век Тициано Вечелио става официалният художник на Венеция и най-търсеният художник сред най-богатите и влиятелни дворове в Европа.

"Турандот на Ай Вейвей" разказва за китайския революционен художник и активист, показан по време на режисьорския му дебют с операта "Турандот" на Пучини. "Виденията на Данте" пък е преосмисляне на "Божествена комедия" през една модерна призма, обогатена от 73 ярки анимации на произведенията на Франческо Скарамуца от 19-и век, споделят организаторите на Master of Art. Сред героите в 11-ото издание на фестивала са още Харуки Мураками, Пако Рабан, Енрико Карузо, Ерик Сати, Минас Жерайс...

На 22 февруари е прожекцията на "Големият страх на Хитлер. Процесът срещу дегенеративното изкуство". През 1937 г. нацисткият режим започва война срещу модерността, като нарича художници като Пикасо, Шагал, Ван Гог и Матис "дегенерати", а техните произведения са забранявани и унищожавани. Само една прожекция (на 26 февруари във Френския институт) ще има френската документална продукция "Зеленски" с подзаглавие "Как Володимир се превърна в Зеленски", посветен на един от героите на нашето време и придружен от дискусия с участието на български и френски интелектуалци.