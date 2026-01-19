Легендата на стила Валентино почина на 93

На 93-годишна възраст почина легендарният моден дизайнер Валентино Гаравани, по-известен само като Валентино. Той е издъхнал в резиденцията си в Рим, заобиколен от близките си, съобщават от неговата фондация в Инстаграм. Поклонението пред тленните му останки ще се състои на площад „Минянели“ в италианската столица на 21 и 22 януари, а погребението ще е в базиликата „Санта Мария дели Анджели е дей Мартири“ („Дева Мария на ангелите и мъчениците“) на площад „Република“ в Рим.

„Какво искат жените? Да бъдат красиви“. Така Валентино обобщава своята визия за модата, която е ръководила стъпките му от 1959 г. насам. Тогава той основава модната си къща в Рим. През 2007 г. избира да се пенсионира. Още преди модните седмици и червените килими Валентино се е стремял да прави жените красиви. Те винаги са разбирали това и поради тази причина са го издигнали до Олимп на творците още от самото му начало, цитира Нова тв.

Животът на Валентино е легендарен. Роден в град Вогера в Ломбардия на 11 май 1932 г., той е бил привлечен от красотата още като дете, както по-късно разказва. Като тийнейджър преживява прозрение, докато придружава семейството си до Операта в Барселона. Там, заобиколен от десетки елегантни дами, облечени в червено, младият Валентино осъзнава колко много този цвят отива на всички тях. И го избира за свой отличителен цвят завинаги.

В началото на 50-те години на миналия век Валентино се премества в Милано, за да учи в училището за „модни скици“ (както се е наричало тогава) и да взема уроци по френски. Оттам се отправя към Париж, тогава единствената световна модна столица, за да следва дизайн в École de La Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne. След това се завръща в Италия и през 1960 г. в Рим се запознава със студента по архитектура Джанкарло Джамети, който ще стане негова дясна ръка и в продължение на 12 години негов партньор в живота, заедно с неразделните им мопсчета. Валентино се посвещава изключително на творческата страна на нещата, докато Джанкарло се грижи за бизнеса.

„Той е Ролс Ройсът на модата. Валентино е конкуренция в Париж. Стилът му има същите качества като на великите Диор, Жак Фат и Баленсиага. Той е неосезаем като красотата или сексапила, но неизменно кара всички жени да искат да купуват“. Така през 1967 г. Юджини Шепард от International Herald Tribune, цитирана от италианското издание на „Ел“, скицира профила на „последния император“, „новия Юлий Цезар“ или „новия Бернини“, както често наричат Валентино. Но той мрази етикетите и признава само едно име: Валентино.

Работата му – смесица от безкраен талант, непоколебима упоритост и огромна креативност, овеществява мечтите в плат. Днес модният свят скърби не за обикновен кутюрие, велик моделиер с отлична техника, а за поет на красотата, който преобразява коприната, панделките и шифона в стихове, пишейки с игла и конец една от най-ценните страници в историята на световната мода, отбелязва „Ел“.

Валентино идва и остава в модата с желанието да съблазнява, да очарова, да завладява, култивирайки с неувяхваща страст идеал за елегантност, за дръзко, но семпло богатство, което превръща жените в полубогини. В Америка сред първите, които му се възхищават и го подкрепят, признавайки брилянтността на работата му, е Даяна Врийланд, дългогодишен главен редактор на Vogue. Тя придружава до успеха, който Джаки Кенеди прави окончателен. „Тя е изключителна жена, вдъхновение за мен. Тя ме окуражаваше в трудни времена; със стила си тя успява да накара хората да говорят за Валентино, когато говореха за нея“, ще каже по-късно кутюрието. Те се срещат за първи път в годината след смъртта на Джон Ф. Кенеди – 1964-а, в хотел „Уолдорф-Астория“, на представянето на колекция висша мода на „императора“. Джаки поръчва шест тоалета за траурния си гардероб, а след това избира коприна и дантела в цвят слонова кост от колекцията му „Бианка“, за да се омъжи за Аристотел Онасис няколко години по-късно.

Името на Валентино е и неразривно свързано с киното от 60-те години на ХХ век до днес. Много от дивите на седмото изкуство - София Лорен, Елизабет Тейлър, Одри Хепбърн, Джулия Робъртс, Шарън Стоун, Кейт Бланшет, Ан Хатауей, Гуинет Полтроу и десетки още залагат на негови творения за червения килим.

Дългата кариера на Валентино Гаравани е обсипана с награди и признание не само за неговата креативност, но и за хуманитарните каузи, които ащитава.

Валентино се оттегля официално от модата през януари 2008 г. с прощално ревю в Париж, но марката му продължава да бъде синоним на красота и стил. От 2024 г. творчески директор на модна къща "Валентино" е дизайнерът Алесандро Микеле, който до този момент е бил на кормилото на "Гучи". Той наследява поста от Пиерпаоло Пичоли, работил в продължение на 25 години за Валентино.