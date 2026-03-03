Медия без
Bangaranga стана хит в чужбина, но не и у нас

Дара получава силно положителни отзиви от чуждестранни зрители на "Евровизия"

03 Март 2026
Дара във видеото на Bangaranga.
стопкадър
Дара във видеото на Bangaranga.

Песента със странно заглавие Bangaranga, с която Дара ще представи България на "Евровизия 2026", се радва на силен международен отзвук още в първите часове след официалното ѝ представяне. Само за два дни видеото от премиерата на песента по време на националната селекция, излъчена по БНТ 1 през уикенда, се превърна в най-гледаното сред всички конкурсни песни, публикувани в официалните канали на песенния конкурс в социалните медии.

Bangaranga отчита над 3,4 милиона гледания и повече от 55 000 реакции в Instagram, 3 милиона гледания в TikTok и над 600 000 в YouTube, което я поставя на първо място по интерес сред тазгодишните участници. Освен високия брой гледания, песента предизвиква и силен отклик сред феновете, които активно споделят своите впечатления и подкрепа в социалните мрежи. Реакциите на чужденците са изцяло положителни, като много представители на съседни балкански народи казват, че ще я подкрепят на "Евровизия" (известно е, че всеки зрител може да гласува само за песни извън тази на собствената си държава). Често се срещат прогнози, че ритмичното парче ще бъде в Топ 3 на финала във Виена, особено ако бъде придружено от достатъчно атрактивна постановка на сцената.

Но понеже никой не е пророк в собствената си страна, Дара се сблъсква със съвсем различно отношение в българските социални мрежи. "Чалгаджийско звучене", "малоумно парче", "тъповато", "за третия свят", "Дара си показа гащите", "трагедия", "пълна катастрофа" са само част от коментарите, след като Bangaranga бе избрана да представи България на "Евровизия 2026". 

Това се случи чрез гласуване в няколко кръга с комбиниран вот – от професионално жури и от зрителите, които можеха да подадат предпочитанията си през официалната платформа eurovision2026.bg. Първоначално Дара бе предпочетена сред 15 български изпълнители, а после тя представи три варианта на песни, от които бе направен окончателният избор. Музиката и текстът на Bangaranga са дело на интернационален екип в състав: Ан Джудит Уик, Кристиан Торсеа – Monoir, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос.

Дара ще излезе на сцената във Виена на 14 май, по време на втория полуфинал на "Евровизия". А в крайна сметка, както казахме, мнението на киселите й сънародници няма никакво значение - те нямат право да гласуват за българския участник в зрителския вот на конкурса.

DARA - Bangaranga | Bulgaria 🇧🇬 | National Final Performance #Eurovision2026
Subscribe and 🔔 to Eurovision 👉 https://www.youtube.com/user/eurovision?sub_confirmation=1 ​DARA will represent Bulgaria at the Eurovision Song Contest 202...
YouTube

 

Ключови думи:

Евровизия 2026, Дара, Евровизия, Bangaranga

