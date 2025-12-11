И Исландия бойкотира "Евровизия" заради Израел

Заради участието на Израел този път музиката не обединява, а конкурсът не може да избяга от политиката.

Исландия няма да участва в песенния конкурс "Евровизия 2026", съобщи днес държавната телевизия RUV, след като миналата седмица организаторът – Европейският съюз за радио и телевизия, одобри участието на Израел, предаде Ройтерс.

Решението да се позволи на Израел да участва в следващото издание на "Евровизия", което ще се проведе във Виена през май 2026 г., вече доведе до оттеглянето на Испания, Нидерландия, Ирландия и Словения в знак на протест, като те посочиха като причина войната в Газа.

"От обществения дебат в страната и реакцията на решението на Европейския съюз за радио и телевизия миналата седмица става ясно, че участието на RUV в конкурса няма да e нито извор на радост, нито послание за мир", посочи в изявление генералният директор на исландската телевизия Стефан Ейриксон.

Исландия беше сред страните, които миналата седмица поискаха гласуване по въпроса за участието на Израел. Европейският съюз за радио и телевизия обаче реши да не провежда гласуване, като изтъкна, че вместо това е приел нови правила, намаляващи тежестта на зрителския вот и целящи да попречат на правителствата да влияят на "Евровизия".

Под въпрос е и португалският представител в конкурса. 11 от 16-те участници в националната селекция на страната са подписали съвместно комюнике, в което заявяват, че ако бъдат избрани, ще откажат да заминат за Виена и да представят Португалия поради присъствието на Израел, съобщава Rolling Stone. "Не сме съгласни да бъдем съучастници в нарушаването на човешките права", изтъкват музикантите, изразявайки изненадата си, че след като Русия беше изключена след нахлуването в Украйна, същата политика не е възприета и спрямо Израел във връзка с военните действия в Газа.

Малката островна държава Исландия никога не е печелила престижната песенна надпревара, но сънародници на Бьорк са заемали второ място през 1999 и 2009 г. Конкурсът "Евровизия" се провежда от 1956 г. и всяка година привлича около 160 милиона зрители.

През 2026-а България отново ще участва на музикалния форум след тригодишно отсъствие. Българската национална телевизия започна национална селекция за избор на българския представител в конкурса. Миналия месец БНТ и ПРОФОН подписаха споразумение за сътрудничество, според което ПРОФОН трябва да предостави на обществената телевизия информация за най-излъчваните български песни в последните 8 месеца. На базата на този критерий ще бъдат поканени изпълнителите, които да участват в местната селекция през януари догодина. Тъй като "Евровизия" е конкурс за песен, парчето, с което ще се явим, трябва да бъде ново и неизпълнявано, а данните ще послужат само за избора на най-харесван и конвертируем артист, който да го представи на сцената на конкурса във Виена през май.