Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И Исландия бойкотира "Евровизия" заради Израел

Така страните, оттеглили се от конкурса в знак на протест срещу войната в Газа, стават пет

Днес, 15:49
Заради участието на Израел този път музиката не обединява, а конкурсът не може да избяга от политиката.
Заради участието на Израел този път музиката не обединява, а конкурсът не може да избяга от политиката.

Исландия няма да участва в песенния конкурс "Евровизия 2026", съобщи днес държавната телевизия RUV, след като миналата седмица организаторът – Европейският съюз за радио и телевизия, одобри участието на Израел, предаде Ройтерс.

Решението да се позволи на Израел да участва в следващото издание на "Евровизия", което ще се проведе във Виена през май 2026 г., вече доведе до оттеглянето на Испания, Нидерландия, Ирландия и Словения в знак на протест, като те посочиха като причина войната в Газа.

"От обществения дебат в страната и реакцията на решението на Европейския съюз за радио и телевизия миналата седмица става ясно, че участието на RUV в конкурса няма да e нито извор на радост, нито послание за мир", посочи в изявление генералният директор на исландската телевизия Стефан Ейриксон.

Исландия беше сред страните, които миналата седмица поискаха гласуване по въпроса за участието на Израел. Европейският съюз за радио и телевизия обаче реши да не провежда гласуване, като изтъкна, че вместо това е приел нови правила, намаляващи тежестта на зрителския вот и целящи да попречат на правителствата да влияят на "Евровизия".

Под въпрос е и португалският представител в конкурса. 11 от 16-те участници в националната селекция на страната са подписали съвместно комюнике, в което заявяват, че ако бъдат избрани, ще откажат да заминат за Виена и да представят Португалия поради присъствието на Израел, съобщава Rolling Stone. "Не сме съгласни да бъдем съучастници в нарушаването на човешките права", изтъкват музикантите, изразявайки изненадата си, че след като Русия беше изключена след нахлуването в Украйна, същата политика не е възприета и спрямо Израел във връзка с военните действия в Газа.

Малката островна държава Исландия никога не е печелила престижната песенна надпревара, но сънародници на Бьорк са заемали второ място през 1999 и 2009 г. Конкурсът "Евровизия" се провежда от 1956 г. и всяка година привлича около 160 милиона зрители.

През 2026-а България отново ще участва на музикалния форум след тригодишно отсъствие. Българската национална телевизия започна национална селекция за избор на българския представител в конкурса. Миналия месец БНТ и ПРОФОН подписаха споразумение за сътрудничество, според което ПРОФОН трябва да предостави на обществената телевизия информация за най-излъчваните български песни в последните 8 месеца. На базата на този критерий ще бъдат поканени изпълнителите, които да участват в местната селекция през януари догодина. Тъй като "Евровизия" е конкурс за песен, парчето, с което ще се явим, трябва да бъде ново и неизпълнявано, а данните ще послужат само за избора на най-харесван и конвертируем артист, който да го представи на сцената на конкурса във Виена през май.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Евровизия, Евровизия 2026

Още новини по темата

4 европейски страни бойкотираха "Евровизия 2026" заради Израел
05 Дек. 2025

„Евровизия“ променя правилата за гласуване заради Израел
21 Ноем. 2025

Българският участник на "Евровизия 2026" ще се избере от Топ 40 най-слушани
20 Ноем. 2025

Канада иска да участва в "Евровизия"
14 Ноем. 2025

България се завръща на „Евровизия 2026“
31 Окт. 2025

Австрия няма да организира "Евровизия", ако Израел бъде изключен
10 Окт. 2025

Общоевропейско гласуване решава да се допусне ли Израел до "Евровизия"
26 Септ. 2025

Възродената "Интервизия" очаква САЩ и още 18 държави
20 Авг. 2025

Русия възражда "Интервизия", след като бе изгонена от "Евровизия"
20 Май 2025

Джей Джей от Австрия спечели „Евровизия 2025“
18 Май 2025

Песен за сауната е фаворит на "Евровизия"
14 Май 2025

"Евровизия" забрани палестински и ЛГБТ знамена на сцената
30 Апр. 2025

Швейцарската "Евровизия" се надява да посрещне Селин Дион
07 Март 2025

Италия скочи срещу естонската песен за „Евровизия“
20 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?