Билетите за "Евровизия" се разграбиха за 14 минути

ЕПА/БГНЕС Кончита Вурст редовно участва в "Евровизия", откак спечели конкурса през 2014 г. - на снимката в Базел м.г. Ексцентричният изпълнител обаче ще пропусне събитието точно когато то е в родината му.

Всичките 90 000 билета за финалите на "Евровизия 2026" във Виена бяха разпродадени за рекордно кратко време, предаде ДПА. Билетите за големия финал на 16 май бяха изчерпани само за 14 минути, докато за всички останали прояви, които са част от конкурса, се изкупиха в рамките на един час, съобщи Европейският съюз за радио и телевизия (EBU).

Общо девет събития ще се проведат през седмицата преди финала на юбилейното 70-о издание на песенния конкурс, включително две генерални репетиции. Възможност за закупуване на допълнителни билети ще има в случай, че делегациите на страните участнички не използват напълно своите квоти. "Интересът беше феноменален", се казва в изявление на директора на "Евровизия" Мартин Грийн, цитиран от ДПА.

Цените на билетите, по информация от австрийския оператор ORF, са между около 15 евро и 360 евро. Най-скъпите от тях дават достъп до зоната пред сцената във вечерта на финала. В надпреварата ще вземат участие общо 35 държави. Петнайсетте изпълнители, които ще участват във всеки от двата полуфинала, бяха изтеглени с жребий вчера.

В първия полуфинал на 12 май ще се съревновават песни от Грузия, Португалия, Хърватия, Швеция, Финландия, Молдова, Гърция, Черна гора, Естония, Сан Марино, Полша, Белгия, Литва, Сърбия и Израел. България ще се представи във втория полуфинал, който ще се състои на 14 май. Тогава на сцената ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

Германия, Франция, Италия, Великобритания и домакинът Австрия се класират автоматично за финала на 16 май и не се състезават в полуфиналите. Такова право би следвало да получи и Испания, част от "голямата петорка", но тя се оттегли от конкурса, защото не й харесва участието на Израел в него. Същото направиха и Нидерландия, Ирланция, Словения, Исландия.

Както "Сега" по-рано съобщи, в края на декември БНТ обяви 15-те български творци, приели поканата да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят страната ни на "Евровизия" през май във Виена. Това са "Керана и космонавтите", Михаела Маринова, Михаела Филева, "Молец", Роксана, Фики, Дара, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин. Националната селекция ще бъде в три етапа през януари и февруари, под формата на телевизионна музикална шоу програма, която ще бъде излъчвана на живо по БНТ 1.

Първият етап е на 24 януари, събота, като всички 15 изпълнители ще се представят с по една песен по избор от своя авторски репертоар.

ВИЕНСКИ ВУРСТ

Също днес Кончита Вурст обяви, че няма да участва в събития, свързани с тазгодишния песенен конкурс "Евровизия", съобщи ДПА.

Томас Нойвирт, който стана известен със сценичния образ Кончита Вурст, посочи, че решението е лично. "Като артист промяната е моята най-голяма константа. Оттук нататък се оттеглям от контекста на "Евровизия". Ще се съсредоточа върху други професионални проекти и ще дам възможност на нови идеи да се развият“, написа 37-годишният артист в профила си в Инстаграм, цитиран от ДПА. „Решението ми е лично и няма да го коментирам повече“, допълва Нойвирт.

С дълга коса, брада и дълга златиста рокля, Вурст спечели изданието на "Евровизия" през 2014 г. в Копенхаген с песента Rise Like a Phoenix, припомни ДПА. В следващите години изпълнителят редовно присъстваше на сцената на конкурса, както и в свързаните с него събития. През август миналата година Михаел Крон, изпълнителен продуцент на тазгодишното издание на "Евровизия" от страна на австрийската обществена телевизия ORF, изрази надежда, че Кончита ще участва в юбилейното шоу на конкурса във Виена през май.

Австрия е домакин на 70-ото издание на песенния конкурс, след като спечели миналогодишната "Евровизия" в швейцарския град Базел. Оперният певец JJ с емоционалната песен Wasted Love триумфира на музикалния форум 11 години след победата на Кончита Вурст.