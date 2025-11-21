Медия без
„Евровизия“ променя правилата за гласуване заради Израел

Вотът за второто място на представителката на страната Ювал Рафаел през май в Базел породи много съмнения

Днес, 17:07
Представителката на Израел Ювал Рафаел бе класирана на второ място на "Евровизия 2025", но това породи съмнения у мнозина.
Песенният конкурс „Евровизия 2026“ променя правилата за гласуване след спора, породен от резултата на Израел на последното издание на музикално състезание, съобщи Би Би Си. След като Израел през май в Базел оглави публичното гласуване на конкурса, завършвайки втори в общото класиране, когато и вотът на журито беше взет предвид, някои държави изразиха загриженост и съмнения относно реалното класиране на представителката на Израел Ювал Рафаел с песента New Day Will Rise.

Сега телевизионните зрители ще могат да гласуват по 10 пъти вместо по 20, а журитата ще се завърнат отново за полуфиналите. Организаторите също така ще забранят на участниците и телевизионните оператори да се включват в промоционни кампании от трети страни, включително и за правителства. За миналото издание имаше съобщения, че израелска правителствена агенция е платила за реклами и е използвала държавни акаунти в социалните медии, за да насърчи хората да гласуват за Израел в надпреварата.

Директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн заяви, че е имало „силна обратна връзка от нашите фенове“ след шоуто през 2025 г. „Имаше леки опасения, че виждаме някаква неправомерна реклама, особено от трети страни, може би правителства, която е непропорционална на останалата част от рекламата, която би трябвало да видите в шоуто“, казва още Грийн за Би Би Си, цитирани и от БТА.

Присъствието на Израел на „Евровизия“ се сблъска с несъгласието на някои от участващите страни заради войната в Газа. Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Холандия заявиха, че ще обмислят бойкот на конкурса догодина, ако Израел вземе участие. Въпреки че Грийн не спомена директно участието на Израел, той каза, че се надява новите мерки да „дадат гаранция на хората, че конкурсът остава безпристрастно и неутрално пространство“.

Гласуването за участието на Израел трябваше да се проведе този месец, но Европейският съюз за радио и телевизия, организатор на конкурса, го отмени поради „скорошни събития в Близкия изток“, включително прекратяването на огъня в Газа. По това време беше заявено, че участието на Израел ще бъде обсъдено на среща през декември, но все още не е ясно дали все пак ще се проведе гласуване. Грийн посочи, че на песенния конкурс участват радио- и телевизионни оператори и техните артисти, а не правителства, и е важно геополитиката да не присъства на сцената.

Австрийският национален телевизионен оператор ORF, който ще бъде домакин на „Евровизия 2026“ във Виена, призова държавите да не бойкотират конкурса догодина.

