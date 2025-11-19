Българският участник на "Евровизия 2026" ще се избере от Топ 40 най-слушани

Снимка: БНР Последните български представители на "Евровизия", обединени под името Intelligent Music Project, не достигнаха до финала. След тях БНТ прекрати участието ни в конкурса за 4 години.

БНТ и ПРОФОН подписаха споразумение за сътрудничество, свързано с избора на изпълнител, който да представи страната ни в "Евровизия 2026". Това ще бъде първото българско участие в международния песенен конкурс от 2022 г. насам.

Споразумението предвижда ПРОФОН да предостави на БНТ информация за най-излъчваните български песни в последните 8 месеца. На база този критерий ще бъдат поканени музикантите, които да участват в местната селекция през януари 2026 г. Така ще се избегне субективният фактор при сформирането на селекция за националния финал на "Евровизия", казват от обществената телевизия. Тъй като "Евровизия" е конкурс за песен, парчето, с което ще се явим, ще трябва да бъде ново и тепърва да се пише/търси. Тези данни ще послужат само в помощ на избор на изпълнител, който да го изпее на сцената във Виена.

"Споразумението с ПРОФОН ще осигури ясен критерий, по който да поканим най-добрите и най-конвертируемите български артисти за националната селекция, без субективен фактор", заяви Антон Андонов, член на УС на БНТ. Виктор Касъмов от ръководството на ПРОФОН подчерта, че организацията ще предостави на БНТ Топ 40 на най-излъчваните български песни в радио и телевизионния ефир за последните 8 месеца.

ПРОФОН e българско дружество за колективно управление на сродни права в музиката, член на световните организации IFPI (Международна федерация на звукозаписната индустрия) и SCAPR (Съвет на дружествата за колективно управление на изпълнителски права). Официалният източник на данните, които ще бъдат предоставени на БНТ, е глобалната компания BMAT Music Innovators. BMAT свързва всички участници в музикалната индустрия и създава официални класации в над 35 държави в партньорство с IFPI (Международна федерация на звукозаписната индустрия) и предоставя услуги на повече от 140 организации за колективно управление на права в света.

След четиригодишно отсъствие България се завръща на най-голямата музикална сцена в Европа. През 2026 г. конкурсът ще отбележи своето 70-то издание, като домакин на събитието ще бъде Виена. Двата полуфинала на "Евровизия 2026" ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.

По-голямата част от петнайсетината ни участия на конкурса са били провал. България записва дебюта си на в "Евровизия" през 2005 г., когато БНТ избира група "Каффе" и песента им Lorraine. На следващата година изборът на Мариана Попова и Азис Let Me Cry също предизвиква негативни реакции и не стига до финала. Паметна остава изявата на Елица Тодорова и Стоян Янкулов-Стунджи на "Евровизия 2007", които се класират на пето място с песента с фолклорни мотиви "Вода".

DJ, Take Me Away на Deep Zone Project и DJ Balthazar с вокал Йоана (2008), Красимир Аврамов (2009), Миро (2010), Поли Генова (2011), Софи Маринова (2012) не оставят особени следи в аналите на конкурса. През 2013-а Елица и Стунджи са избрани отново да представляват България, но не повтарят успеха си.

Следват две години без наше участие, а завръщането на Поли Генова с песента If Love Was a Crime печели 4-то място на големия финал. На "Евровизия 2017" 17-годишният певец с руски корени Кристиан Костов се класира на рекордното за България 2-ро място. Следват незабележими изяви на група "Екуинокс" с Жана Бергендорф, Владо Михайлов и др., Виктория Георгиева (изявата й е отложена с година заради коронавирусната пандемия и нулева 2020-а за конкурса) и "Интелиджънт Мюзик Проджект", след което българското участие е прекратено за неопределено време.