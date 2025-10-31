България се завръща на „Евровизия 2026“

След тригодишно отсъствие България отново ще участва в престижния песенен конкурс „Евровизия“, чието юбилейно 70-о издание ще се състои през май 2026 г. във Виена, Австрия, обяви Българската национална телевизия. „Завръщането на страната ни е част от стремежа на Българската национална телевизия да популяризира българската култура и талант пред международна публика“, посочват от БНТ.

„Евровизия“ е сцена, на която се срещат култури и се споделят истории. БНТ подкрепя талантливите творци и сме щастливи, че успяхме отново да осигурим възможност за български изпълнител да представи страната ни пред многомилионната аудитория“, заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков. „Много се вълнуваме да посрещнем БНТ обратно в семейството на „Евровизия“ след тригодишно прекъсване. Завръщането ѝ е поредното доказателство за това, че оставаме обединени от музиката, както и за огромната популярност на конкурса“, споделя и директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

Предстоящите месеци ще бъдат посветени на подготовката, свързана с избора на български изпълнител и на песен, които ще представят България на най-голямата музикална сцена в Европа. Подробности за формата и участието ще бъдат обявени допълнително.

Двата полуфинала на „Евровизия 2026“ ще се проведат на 12 и 14 май, а големият финал е на 16 май. Австрия посреща музикалния форум след победата на австрийския изпълнител JJ с песента Wasted Love през 2025 г. в Базел, Швейцария. Виена ще бъде домакин на песенния конкурс за трети път – след 1967 и 2015 г.

През годините „Евровизия“ утвърди своето място като едно от най-мащабните културни събития в света. Последното издание на конкурса привлече телевизионна аудитория от 166 млн. души, което е с 3 млн. повече спрямо 2024 г. Извън 37-те страни, участвали през 2025 г., фенове от други 109 държави и територии са гласували за фаворитите си онлайн.

България записва първото си участие в конкурса „Евровизия“ през 2005 г. Изборът на песен, която да представи страната, се продуцира от БНТ. За първи път обаче българин участва в музикалното състезание много по-рано – през далечната 1964-та, когато от името на ФРГ се изявява българската певица Ахинора Куманова, известна с псевдонима Нора Нова.

През 2005-а България е представена на „Евровизия“ от група „Каффе“ и песента им Lorraine. Те завършват на 19-о място на полуфинала, което не им позволява да вземат участие в същинската битка за песен победител. През 2006-а Мариана Попова и песента Let me cry с беквокалист Азис отново не стигат до финал. Паметно е участието на Елица Тодорова и Стоян Янкулов-Стунджи на „Евровизия 2007“, които се класират на пето място на финала с песента с фолклорни мотиви „Вода.

DJ, Take Me Away на Deep Zone Project и DJ Balthazar с вокал Йоана (2008), Красимир Аврамов с песента си Illusion (2009), Миро (2010), Поли Генова (2011), Софи Маринова (2012) не оставят особени следи в аналите на конкурса. През 2013-а Елица и Стунджи са избрани от БНТ отново да представляват България, но не повтарят успеха си и песента им „Само шампиони“ се класира едва на 12-о място на полуфинала. След 2 години отсъствие България се завръща на сцената на „Евровизия“ за втори път с Поли Генова, а песента й If Love Was a Crime завършва на 4-то място на големия финал. На „Евровизия 2017“ певецът Кристиан Костов с парчето Beautiful Mess се класира на рекордното за България 2-ро място.

Група „Екуинъкс“ с Жана Бергендорф, Владо Михайлов и др. с песента Bones завършват на 14-о място на финала, а след още една година отсъствие от конкурса и една година отлагане заради коронавирусната пандемия през 2021 г. Виктория Георгиева представя страната ни с песента Growing up is getting old, като стигат до 11-о място на финала. През 2022 г. група „Интелиджънт Мюзик Проджект“ със Славин Славчев, Стунджи, Рони Ромеро и др. с песента Intention завършват пък на 16-о място.