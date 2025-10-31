Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България се завръща на „Евровизия 2026“

След 3-годишно отсъствие страната ни отново ще участва в престижния песенен конкурс

Днес, 17:07

След тригодишно отсъствие България отново ще участва в престижния песенен конкурс „Евровизия“, чието юбилейно 70-о издание ще се състои през май 2026 г. във Виена, Австрия, обяви Българската национална телевизия. „Завръщането на страната ни е част от стремежа на Българската национална телевизия да популяризира българската култура и талант пред международна публика“, посочват от БНТ.

„Евровизия“ е сцена, на която се срещат култури и се споделят истории. БНТ подкрепя талантливите творци и сме щастливи, че успяхме отново да осигурим възможност за български изпълнител да представи страната ни пред многомилионната аудитория“, заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков. „Много се вълнуваме да посрещнем БНТ обратно в семейството на „Евровизия“ след тригодишно прекъсване. Завръщането ѝ е поредното доказателство за това, че оставаме обединени от музиката, както и за огромната популярност на конкурса“, споделя и директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

Предстоящите месеци ще бъдат посветени на подготовката, свързана с избора на български изпълнител и на песен, които ще представят България на най-голямата музикална сцена в Европа. Подробности за формата и участието ще бъдат обявени допълнително.

Двата полуфинала на „Евровизия 2026“ ще се проведат на 12 и 14 май, а големият финал е на 16 май. Австрия посреща музикалния форум след победата на австрийския изпълнител JJ с песента Wasted Love през 2025 г. в Базел, Швейцария. Виена ще бъде домакин на песенния конкурс за трети път – след 1967 и 2015 г.

През годините „Евровизия“ утвърди своето място като едно от най-мащабните културни събития в света. Последното издание на конкурса привлече телевизионна аудитория от 166 млн. души, което е с 3 млн. повече спрямо 2024 г. Извън 37-те страни, участвали през 2025 г., фенове от други 109 държави и територии са гласували за фаворитите си онлайн.

България записва първото си участие в конкурса „Евровизия“ през 2005 г. Изборът на песен, която да представи страната, се продуцира от БНТ. За първи път обаче българин участва в музикалното състезание много по-рано – през далечната 1964-та, когато от името на ФРГ се изявява българската певица Ахинора Куманова, известна с псевдонима Нора Нова.

През 2005-а България е представена на „Евровизия“ от група „Каффе“ и песента им Lorraine. Те завършват на 19-о място на полуфинала, което не им позволява да вземат участие в същинската битка за песен победител. През 2006-а Мариана Попова и песента Let me cry с беквокалист Азис отново не стигат до финал. Паметно е участието на Елица Тодорова и Стоян Янкулов-Стунджи на „Евровизия 2007“, които се класират на пето място на финала с песента с фолклорни мотиви „Вода.

DJ, Take Me Away на Deep Zone Project и DJ Balthazar с вокал Йоана (2008), Красимир Аврамов с песента си Illusion (2009), Миро (2010), Поли Генова (2011), Софи Маринова (2012) не оставят особени следи в аналите на конкурса. През 2013-а Елица и Стунджи са избрани от БНТ отново да представляват България, но не повтарят успеха си и песента им „Само шампиони“ се класира едва на 12-о място на полуфинала. След 2 години отсъствие България се завръща на сцената на „Евровизия“ за втори път с Поли Генова, а песента й If Love Was a Crime завършва на 4-то място на големия финал. На „Евровизия 2017“ певецът Кристиан Костов с парчето Beautiful Mess се класира на рекордното за България 2-ро място.

Група „Екуинъкс“ с Жана Бергендорф, Владо Михайлов и др. с песента Bones завършват на 14-о място на финала, а след още една година отсъствие от конкурса и една година отлагане заради коронавирусната пандемия през 2021 г. Виктория Георгиева представя страната ни с песента Growing up is getting old, като стигат до 11-о място на финала. През 2022 г. група „Интелиджънт Мюзик Проджект“ със Славин Славчев, Стунджи, Рони Ромеро и др. с песента Intention завършват пък на 16-о място.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Евровизия, Евровизия 2026, БНТ, Елица и Стунджи, Поли Генова, Кристиан Костов

Още новини по темата

Австрия няма да организира "Евровизия", ако Израел бъде изключен
10 Окт. 2025

СЕМ отхвърли отчета на Кошлуков и го призова да се оттегли от БНТ
09 Окт. 2025

Конкурсът за директор на БНТ се спира
01 Окт. 2025

Общоевропейско гласуване решава да се допусне ли Израел до "Евровизия"
26 Септ. 2025

БНТ започва едноседмична стачка за по-високи заплати
20 Септ. 2025

Петима са кандидатите за шеф на БНТ
12 Септ. 2025

Кошлуков заплашва СЕМ с полиция и прокуратура
10 Септ. 2025

Възродената "Интервизия" очаква САЩ и още 18 държави
20 Авг. 2025

СЕМ твърди, че процедурата за генерален директор на БНТ не е спряна
04 Авг. 2025

СЕМ не успя да избере шеф на БНТ
15 Юли 2025

СЕМ ще избира шеф на БНТ на 15 юли
11 Юли 2025

Кошлуков предложи да закрие БНТ4 за икономия
30 Май 2025

Русия възражда "Интервизия", след като бе изгонена от "Евровизия"
20 Май 2025

Делото за смяната на Кошлуков в БНТ най-сетне е пред финал
20 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте