Актьорът Иво Аръков е получил стотици хиляди евро за "създаване и промотиране на авторски песни" в последните дни на Мариан Бачев като министър на културата и принципал на Национален фонд "Култура". За щедрия жест първи алармираха от страницата Today's Metal в социалните мрежи. По техни данни бенефициентът има 74 слушатели месечно в Spotify, а най-успешната му песен там е с около 3250 слушания. В YouTube, където през годините е споделил пет свои песни, Иво има около 2000 последователи.

Малко по-популярен е 37-годишният Аръков като актьор. Още като студент в НАТФИЗ той се снима във филма "Кецове", а после и в сериалите "Съни бийч", "Фамилията", "Скъпи наследници". Участва активно в риалити предавания: "ВИП Брадър", "Като две капки вода", "Хелс Китчън". Роден е в гр. Белослав, а юношеските си години прекарва в Ростов на Дон, Русия, където работи баща му.

Справка в профила на Аръков показва, че в момента провежда турне из десетина европейски града - Париж, Милано, Барселона, Стокхолм, Будапеща, Валенсия и др. Входът за концертите е свободен.

Извършена от "Площад Славейков" проверка в регистрите на НФ "Култура" показа как актьорът е "заработил" парите за екскурзиите си. Фиш Ай ЕООД - дружество с управител Иво Аръков и собственик баща му Максим Аръков - е двукратен бенефициент по линия на НФК и Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на месец. На 19 декември 2025 г. фирмата получава 499 084, 54 лв. по процедура BGRRP-11.019. Липсват име и описание на проекта, но "Площад Славейков" предполага, че осигуреното финансиране е за сериала "Изолация", за който Аръков често говори и чийто трейлър е публикувал преди 4 дни.

Изолация - Official Trailer "Изолация" е напрегнат психологически трилър за финансист, изолиран в планинска хижа след инцидент, който е отнел паметта му. С комоцио и заковани прозорци, ...

Точно месец по-късно, на 19 януари, Фиш Ай ЕООД печели финансиране още веднъж – този път 255 177,87 лв., за проекта "DESOLE". По-рано през 2025 г. същият е кандидатствал по друга програма в НФК и си е определил по-скромен бюджет - 75 000 лв. Ето как го описва авторът му: "Вълнуващо музикално пътешествие, родено от страстта на Иво Аръков към рок музиката и желанието му да сподели своята креативност със света. Този независим лейбъл Fish Eye ще представи песни както на английски, така и на роден език, демонстрирайки универсалното влияние на рок жанра. Проектът има за цел да вдъхнови хората чрез своите провокиращи мисли."

Първоначално кандидатурата е отхвърлена. През януари 2026 г. обаче - вече при правителство в оставка - "DESOLE" се появява сред резервите за финансиране по НПВУ, като сумата е увеличена близо 4 пъти; въпреки че НФК веднъж вече е заявил, че той няма установени "художествени качества". Според заповедта на НФК и двата проекта са гарантирани от т. нар. "предварително изпълнение", тоест средствата за тях се считат за отпуснати и не зависят от евентуални обжалвания.

"Историята с дебелото финансиране на актьора Аръков е историята на управлението на ИТН в Министерство на културата", отбелязва музикантът Венци Мицов. "Последната година ръководството на НФК работеше така - първо изгони комай цялата администрация. После Тошко Йорданов подмени един куп оценители... В становищата цареше хаос... Хора с еднакви точки получаваха различни присъди - един със 75 получава финансиране, друг със 75 - не. Но извън това тоя случай е величествен и с друго - през 2024 година подобен проект на Аръков получи отказ за финансиране от старите комисии. През 2025 пак е получил отказ. Но в началото на 2026 той внезапно получава доста пари. Като казвам доста, познавам отлично проекти на групи, които записаха цели албуми за 18-25 000 лева", пише той във "Фейсбук".

По време на министерстването си Мариан Бачев смени на два пъти и директора на Национален фонд "Култура". Първият, активистът на ИТН Красимир Димитров, за три месеца не стартира нито една програма, след което подаде оставка. От май м.г. на поста е София Щерева, нашумяла през 2022 г. с източването на 1.2 млн. лв. от сметки на ПРОФОН, предвидени за хонорари на певци и композитори.