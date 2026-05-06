Почина актрисата от "Шатовалон" Шантал Нобел

06 Май 2026
Шантал Нобел
Alix Michel/SIPA
Шантал Нобел

Френската актриса Шантал Нобел, популярна телевизионна звезда от 80-те години, е починала на 77-годишна възраст, съобщи АФП, като се позова на съобщение на нейната дъщеря.

Нобел става известна с ролята си в сериала "Шатовалон" (1985), в който изпълнява главната роля на Флоранс Берг. Филмът е френският отговор на американските сапунени опери от 80-те - "Далас", "Династия" -  и спечелва 17-милионна аудитория още с втория си епизод. Той стана изключително гледан и у нас, където бе излъчен през 1988 г. по единствената тогава държавна телевизия. Популярността му е толкова голяма, че бе показван отново през 2005 и 2013 г. по Нова тв и БНТ1. Освен с интригата и актьорите филмът се запомни и с песента Puissance et Gloire, изпята от Ербер Леонар по музика на Владимир Козма.

Кариерата на Шантал Нобел обаче е прекъсната след тежка автомобилна катастрофа в същата година, когато излиза "Шатовалон". Инцидентът се случва, след като тя участва в предаването Champs-Elysées на Мишел Дрюкер и пътува в кола, управлявана от певеца Саша Дистел. Той губи контрол над своето "Порше" и се разбива в бетонен стълб в департамента Ниевр, в централната част на страната. Певецът е само леко ранен, но Шантал, запалена по автомобилните състезания (тя се е класирала на 5-то място в "Париж-Дакар" в категорията за камиони), прекарва три седмици в кома.

След катастрофата актрисата остава с тежка инвалидност, което слага край на кариерата ѝ. Впоследствие се оттегля от публичния живот и живее в Раматюел, близо до Сен-Тропе, където е починала.

"Chateauvallon" (1985)
