Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

На 97 години ни напусна естрадната легенда Маргрет Николова

13 Апр. 2026Обновена
Маргрет Николова показва една от ценните си музикални награди.
Още една звезда на българската естрада отлетя към звездите. Маргрет Николова навърши 97 години миналия октомври. Тя е победителка в петото издание на фестивала "Златния Орфей" през 1969 г. с песента "Сън сънувах" - дует с Кирил Семов по музика на Атанас Бояджиев и текст на Богомил Гудев. Същата година е наградена и в конкурса "Мелодия на годината". 

Ще я запомним с прекрасния й глас, музиката за душата, дуетите й с друга легенда - Георги Кордов. С песни като "Жерави", "Ропотамо", "Пролет моя", "Песен на юнгата" тя записа името си в златните страници на българската поп музика.

Маргрет Николова (истинското й име е Маргрета) е изнесла над 9400 концерта, а в репертоара й има повече от 600 песни. "За нея композиторката Зорница Попова създава музиката към песента "Да бъдеш жена" по текст на Блага Димитрова, други композитори, писали за нея песни, са Тончо Русев, Йосиф Цанков, Светозар Русинов, Ангел Заберски, Петър Ступел", припомня БНТ. 

"Не слязох от сцената 70 години - какво по-хубаво от това? Хубавите неща не трябва да подлежат на промяна, а да се пазят и продължават. Доволна съм от живота си на певица и съм щастлива", казва Николова пред БТА през 2018 г., когато чества своята 90-годишнина. 

Маргрет Николова е родена на 10 октомври 1928 г. в София. От ранна възраст свири на пиано и пее. Първите си уроци по пеене полу­чава от именития български оперен певец и педагог Събчо Събев (1948-1950) и Елена Йовович (1952-1955). Завършва Музи­калната академия като възпитаничка на вокалния факултет.

В периода 1945-1948 г. е хористка в само­дейния художествен колектив "Лиляна Димитрова" при Окръжния ко­митет на РМС в София. След завършване на музикалното си образование постъпва в Ансамбъла за песни и танци към Министерството на вътрешните работи (МВР), където работи от 1948 до 1961 г. След това една година е солистка в Ан­самбъла за песни при Българското радио. Активната концертна дейност на Маргрет Николова е свързана с работата ѝ в Ансамбъла за песни и танци при Българската народна армия.

Сред известните ѝ песни са "Сън сънувах", "Любили сме любили", "Ти си, майко, вярата" на Атанас Бояджиев, "Пролет моя", "Птици мои", "Песен на юнгата" на Йосиф Цанков, "Песен за старите другари" на Жул Леви, "Старият Балкан" на Янко Миладинов и др.  Маргрет Николова е сред най-ярките изпълнителки на класика на българската естрадна песен Йосиф Цанков, с когото я свързва дългогодишна творческа дружба. Плодотворно е сътрудничеството ѝ с композиторите Петър Ступел, Атанас Бояджиев, Александър Йосифов, Димитър Вълчев, Ангел Заберски и диригентите Емил Георгиев, Милчо Левиев, Вили Казасян, Кирил Дончев и др. Изнасяла е гастроли в Русия, Полша, Иран, Финландия, Унгария, Сърбия, Чехия, Германия, Куба, Алжир, Англия и Австрия.

Носителка е на редица държавни отличия - преди промените на званието "Заслужитл артист" и ордените "Червено знаме", "Кирил и Методий" - втора степен, и "Народна република България" - втора степен, а след тях - на наградата „Златен век“ - печат на Цар Симеон Велики - златен (28 ноември 2018).

Маргрет Николова (1967) - Жерави
музика: Ангел Заберски текст: Йордан Милев аранжимент: Емил Георгиев
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Маргрет Николова, кончина

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?