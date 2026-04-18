Почина френската актриса Натали Бай

Днес, 12:09
Натали Бай през 1994 г.
Уикипедия
Натали Бай през 1994 г.

Френската актриса Натали Бай почина на 77-годишна възраст, предаде АФП, като цитира нейни близки. Актрисата, носителка на четири награди "Сезар", боледуваше и беше в тревожно здравословно състояние от миналото лято.

Бай почина "в петък вечерта в дома си в Париж", се казва в изявлението на членовете на семейството, сред които е и дъщеря й Лора Сме - плод на връзката й с рок звездата Джони Холидей, за когото е омъжена от 1982 до 1986 г.

Натали Бай е играла в около сто филма. Сред режисьорите, с които е работила, са Франсоа Трюфо, Жан-Люк Годар, Бертран Блие, Клод Шаброл. Киноманите я познават с ролите й в "Американска нощ", "Нашата история", "Безпорядъчно бягство в живота", "Чуждестранна афера", "Провинциалистката", "Салон Венера", "Младшият лейтенант", "Порнографска връзка". Стивън Спилбърг я снима в "Хвани ме, ако можеш" (2002) като майката на героя на Леонардо ди Каприо.

Натали Бай е родена на 6 юли 1948 г. в село Менвил в Горна Нормандия. В детството си се занимава с танци. На 14 години напуска училище и взима уроци по танци в Монако. На 17 пристига в Ню Йорк с идеята да учи класически балет и модерни танци. Обикаля Съединените щати с танцуваща трупа, но скоро се завръща в Париж, където през 1972 г. завършва Националната консерватория по драматични изкуства с акцент върху комедия, драма и театрално изкуство. Дебютира в киното с "На театър тази вечер" (1970), но става известна с ролята на Жоел във филма на Трюфо "Американска нощ" (1973).

Ключови думи:

Натали Бай, кончина

