Крис Норман ще пее прощално в София, Варна и Пловдив

"Смоуки" бе една от най-популярните групи в България в късния соц и закономерно, нейният вокалист Крис Норман след разпадането й намери сигурно убежище сред консервативните тукашни меломани. Гостувал е многократно къде ли не из страната - от Банско до Велико Търново.

Сега 75-годишният певец ще направи прощален тур в трите най-големи български града. Британецът ще изнесе концерти през март догодина в София, Варна и Пловдив: на 19 март в зала 1 на НДК, на 21 март в Двореца на културата и спорта в морската столица, а на 23 март - на пловдивския Колодрум.

Макар придружаващите музиканти с него отдавна да са други - от 1994 г. неизменно е придружаван от "Крис Норман бенд" с променлив състав - той продължава и днес да пее вечните шлагери на "Смоуки" Living Next Door to Alice, Lay Back in the Arms of Someone, Don't Play Your Rock 'n' Roll to Me и Oh Carol. То се знае, в репертоара влизат и соловите му хитове, оглавили класациите през 80-те години на миналия век, като Midnight Lady, Ordinary Heart и Stumblin' In (популярна в оригиналното дуетно изпълнение със Сузи Куатро).

Любопитен факт е, че след неговото напускане "Смоуки" продължава съществуването си под ръководството на друг оригинален член - Тери Атли, и до 2004 г. издава почти ежегодно нови албуми, а последния нов материал записва през 2010 г. През 2021 г. Атли умира и групата се разформирова.



