Копродукция с България спечели наградата на журито в Кан

Драмата на германската режисьорка Валеска Гризебах „Мечтаното приключение“, чието действие се развива в България, спечели наградата на журито на Международния кинофестивал в Кан, съобщи Deadline. Световната премиера на копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия се състоя вчера, в последния ден от конкурсната програма в Кан. Филмът е заснет изцяло в България, в района на Свиленград, с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, припомнят копродуцентите от „Мирамар филм“.

Главната награда „Златна палма“ за най-добър филм на 79-ото издание на кинофестивала спечели румънският режисьор Кристиан Мунджиу със своя англоезичен дебют „Фиорд“. Главни герои в историята са смесена румънско-норвежка двойка, която се мести с децата си в село край фиорд, където е родена съпругата. Планираният им нов живот обаче не върви по план, когато се сблъскват с друга двойка с много различен поглед върху живота. Филмът получи 12-минутни овации на световната си премиера. В главните роли са Себастиан Стан (румънският актьор, изиграл Доналд Тръмп в "Стажантът") и норвежката актриса Ренате Рейнсве.

„Фиорд“ е първият филм на 58-годишния Мунджиу от три години насам след драмата от 2022 г. „R.M.N.“. „Фиорд“ е и втората му награда „Златна палма“ след „4 месеца, 3 седмици и 2 дни“ от 2007 г. Мунджиу е десетият режисьор, удостоен със заветната "Златна палма" за втори път. Той също така печели наградата за най-добър сценарий за „Отвъд хълмовете“ през 2012 г. и наградата за най-добър режисьор за „Дипломиране“ през 2016 г.

Общо 22 филмови продукции се състезаваха в основната конкурсна програма на 79-ото издание на фестивала. Отличията бяха връчени след почти две седмици на премиери, изяви на червения килим и оспорвана конкуренция в прочутия курорт на Френската ривиера, предадоха световните агенции.

Миналата година „Златна палма“ спечели филмът „Обикновен инцидент“ на иранския режисьор Джафар Панахи.

Голямата награда (Гран при - втората по значимост награда на форума) бе присъдена на руския режисьор Андрей Звягинцев за новия му филм "Минотавър". Той също е добър познайник на най-престижния кинофестивал в света.

Режисьорският тандем Хавиер Калво и Хавиер Амброси, както и полякът Павел Павликовски, си поделиха наградата за най-добър режисьор съответно за La Bola Negra и Fatherland.

Наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан беше присъдена на церемонията тази вечер съвместно на Виржини Ефира и Тао Окамото за превъплъщенията им във филма All Of A Sudden ("Внезапно") – драма на японския режисьор Рюсуке Хамагучи. Актьорите Емануел Макиа и Валентин Кампан пък си поделиха наградата за най-добър актьор за ролите си във военната драма Coward („Страхливец“) на режисьора Лукас Донт.

Руандийската режисьорка Мари-Клемантин Дусабеджамбо спечели наградата „Камера д’Ор“ („Златна камера“) за най-добър дебютен филм с лентата Ben’Imana.

„Златна палма“ за късометражен филм получи мексиканският режисьор Федерико Луис за The Opponents, който разказва за момче от труден квартал, мечтаещо да стане шампион по бокс.

Наградата за най-добър сценарий беше присъдена на Емануел Мар за A Man Of His Time.

Everytime – третият игрален филм на австрийската режисьорка Сандра Волнер, разказващ за скръбта на семейство, изправено пред смъртта на по-голямата си дъщеря, спечели отличието в секцията „Особен поглед“. Това е основната паралелна секция на фестивала, посветена на откриването на нови кинематографични таланти и нестандартни филмови търсения. Наградата на журито в секцията „Особен поглед“ бе присъдена на непалския филм „Слоновете в мъглата“, който разглежда темата за транссексуалните жени в Непал и съдбата на дивите слонове.

Японският филм Sham („Фалш“) на режисьора Такаши Миике спечели наградата Écrans Juniors на 79-ия филмов фестивал в Кан, обявиха организаторите на официалния сайт на форума. Секцията Écrans Juniors („Младежки екрани“) е посветена на филми, насочени към тийнейджърска аудитория, а журито се състои от ученици от училища в региона на Кан.

Водеща на церемонията беше френско-малийската актриса Ай Айдара, а председател на международното жури бе южнокорейският режисьор Пак Чан-ук. Сред членовете на журито бяха още актрисата Деми Мур и актьорът Стелан Скарсгорд.