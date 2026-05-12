79-ият Кан започна без големия отсъстващ - Холивуд

Въпреки че плаката на 79-ото издание на Кан красят Телма и Луиз от едноименния кинохит на Ридли Скот, а на церемонията по откриването с почетна "Златна палма" бе награден режисьорът на блокбастърите "Властелинът на пръстените", "Хобит" и "Кинг Конг" Питър Джаксън, Холивуд е големият отсъстващ на тазгодишния фестивал. Все пак, Скот е англичанин, а Джаксън - новозеландец.

За първи път от 2017 г. нито едно голямо американско студио няма да направи премиера на най-престижния филмов фестивал - въпреки че през тази година предстоят зрителски фаворити като "Одисея" на Кристофър Нолан, "Дюн: Част Трета" на Дени Вилньов и "Денят на истината" на Стивън Спилбърг, а и претендентите за бъдещи награди като "Дигър" на Алехандро Иняриту и "Клиф Бут" на Дейвид Финчър. Къде са всички те?

Наистина, звезди от двете страни на океана не липсват на червения килим: тук с нови филми ще бъдат Хавиер Бардем, Скарлет Йохансон, Леа Сейду, Кейт Бланшет, Адам Драйвър и Джон Траволта, без да броим Деми Мур и Стелан Скарсгард в състава на журито. Корейският режисьор Парк Чан-Ук е ръководител на журито, което ще присъди "Златна палма" на 23 май, и в което участва и носителката на "Оскар", китайско-американската режисьорка Клои Жао.

Причините тази година на Лазурния бряг да няма потенциални блокбастъри като "Топ Гън: Маверик", който използва Кан като стартова площадка за световния си успех през 2022, са както финансови, така и имиджови, разказва Hollywood Reporter. Според изданието разходите за пътуванията, настаняването и охраната на актьорите и създателите на един голям филм в Кан може да струва милиони. Американската развлекателна индустрия е в по-слаб период, предстоят и големи корпоративни сливания, а фестивалът във Франция се оказва ненужен разход в бюджетите на студиата.

"Ако имаш правилния филм, можеш да го изстреляш и без фестивал", коментира Hollywood Reporter и припомня, че например "Върховният Марти" на Джош Сафди изобщо не участваше в големите фестивали през 2025 г. Вместо това заложи на внимателно контролиран маркетинг и кампания в социалните мрежи около Тимъти Шаламе.

По-големият проблем около престижните фестивали като Кан е в щетите, които слабите отзиви може да нанесат на рекламната кампания. Така се случи с "Индиана Джоунс и колелото на съдбата", който международната преса посрещна хладно през май 2023 г. и нямаше желания успех и след това.

В 79-ата си година Кан разчита на големите авторски имена: в конкурса са както редовни участници и лауреати като Педро Алмодовар, Андрей Звягинцев и Хирокадзу Корееда, така и 11 режисьори, които за пръв път са в надпреварата за "Златна палма". Сред тях е е германката Валеска Гризебах с "Мечтаното приключение" - копродукция с български актьори, заснета у нас.

Кинофестивалът бе открит снощи с комедията на Пиер Салвадори "Електрическата Венера". На закриването, когато ще стане ясно кои са новите носители на състезателните "палми", Барбра Стрейзанд ще бъде отличена с почетна "Златна палма" за приноса си към седмото изкуство.

БЕЗ ПОЛИТИКА

"Мисля, че наградите трябва да се присъждат на творби, които ще останат актуални 50 или 100 години", отбеляза 62-годишният корейски режисьор Пак Чан-Ук, чието жури ще присъди "Златна палма" в края на 79-ия фестивал в Кан. Носителят на Голямата награда на журито за Oldboy (2004) е на мнение, че едно произведение трябва да бъде оценявано "само по неговите качества", без да се вземат под внимание фактори като "националност, пол, политическа идеология".

"Един филм не трябва да бъде отхвърлян, защото съдържа политическо послание, нито пък да бъде предпочитан само поради тази причина", казва той. "Кинотворците са напълно свободни да се занимават с политически теми, но в крайна сметка художествените постижения на един филм остават най-важното", допълни той.

През 2025 г. "Златна палма" получи "Обикновен инцидент" - филм на дисидента Джафар Панахи, критикуващ диктатурата на аятоласите в Иран. Наскоро филмовата общност беше призована да заема по-ясна позиция по отношение на геополитическите кризи и напрежения, а последното издание на "Берлинале" този февруари беше подложено на критики заради предполагаемото си безразличие към войната в Газа, припомня АФП.