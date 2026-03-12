Барбра Стрейзанд и Питър Джаксън ще получат почетни "Златни палми"

Американската певица, актриса и режисьорка Барбра Стрейзанд и новозеландският режисьор и продуцент Питър Джаксън ще бъдат тазгодишните носители на почетна "Златна палма" на кинофестивала в Кан. Най-престижното европейско филмово събитие ще се състои от 12 до 23 май.

"С гордост и дълбоко смирение имам щастието да се присъединя към кръга на лауреатите на почетната "Златна палма", чиято работа ме вдъхновява отдавна", казва 83-годишната Стрейзанд, която ще получи статуетката на заключителната церемония на фестивала. Тази почетна награда ще се добави към вече богатата колекция на Стрейзанд, която е сред малкото творци с постижението GOAT - носители на най-високите награди за кино - "Оскар" (две статуетки), за музика - "Грами" (десет), за театър - "Тони" (една) и за телевизия - "Еми" (четири), припомня АФП.

Първоначално привлечена от кариерата на актриса, Стрейзанд е забелязана в кабаретата заради изключителния си глас, преди да пробие на Бродуей. За първата си роля в киното през 1968 г. във филма "Весело момиче" тя печели "Оскар" за най-добра актриса на едва 26-годишна възраст. След това снима под режисурата на Джийн Кели ("Хелоу, Доли!", 1969) и Винсънт Минели ("Мелинда", 1970). През 1973 г. формира страстна двойка с Робърт Редфорд във филма "Каквито бяхме" на Сидни Полак. През 1977 г. печели втория си "Оскар" за Evergreen, оригиналната песен от филма "Роди се звезда", в който също играе главната роля. За "Йентъл", нейния дебют като режисьор (но също и продуцент и сценарист), "за първи път Холивуд отпуска толкова голям бюджет за продукция на жена режисьор", припомнят от кинофестивала. След това режисира още два филма: "Принцът на приливите" (1991) и "Огледало с две лица" (1996).

Барбра Стрейзанд има издадени 37 музикални албума, отбелязва ДПА.

Новозеландският режисьор Питър Джаксън пък ще бъде удостоен от Кан при откриването на 79-ия филмов фестивал. "Да получа почетна „Златна палма“ в Кан ще бъде един от най-важните моменти в кариерата ми", каза 64-годишният Джаксън.

На 13 май 2001 г. във Фестивалния дворец 26 минути променят живота на все още малко известния режисьор – ексклузивното излъчване, седем месеца преди премиерата му, на първите кадри от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" – началото на сагата, спечелила общо 17 награди "Оскар" и спечелила сърцата на милиони зрители. Президентът на фестивала Ирис Кноблох се радва, че още първата вечер ще имат възможност да почетат "режисьора с безгранична креативност, придал благородство на жанра на героичното фентъзи".

Той започва кариерата си с хоръри, а в "Божествени създания" дава първата роля на 18-годишната Кейт Уинслет. Освен "Властелинът на пръстените", снима по Толкин и трилогията "Хобит", както и филма "Кинг Конг". От 12 години, след "Хобит: Битката на петте армии", Питър Джаксън не е снимал игрални филми и се е посветил на документални формати като биографичния филм за "Бийтълс" Get Back.

Вече бе съобщено, че председател на журито на 79-ия кинофестивал в Кан ще бъде режисьорът на "Олдбой" и "Без конкуренция" Пак Чан-ук. За пръв път кореец оглавява отбора професионалисти, който ще присъди наградата "Златна палма".