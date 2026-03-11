EК иска да спре парите на Венецианското биенале заради Русия

Европейската комисия остро разкритикува решението на Венецианското биенале да позволи на Русия да участва в тазгодишното издание на престижния форум за съвременно изкуство. От там предупредиха, че може да спрат финансирането от страна на Европейския съюз за събитието, предаде Франс прес. В съвместно изявление вицепрезидентът на ЕК Хена Виркунен и еврокомисарят по културата Глен Микалеф заявиха: "Това решение на Фондация "Биенале" не е съвместимо с колективния отговор на ЕС на бруталната агресия на Русия."

"Институциите в блока трябва да действат в съответствие със санкциите на Съюза. Ако Фондация "Биенале" не промени решението си относно участието на Русия, ще разгледаме по-нататъшни действия, включително спиране или прекратяване на текущото финансиране от страна на ЕС за Фондацията", предупреждават еврокомисарите.

Те не разкриха колко пари от ЕС получава Венецианското биенале, но грантовете за сравними по големина културни събития могат да достигнат стотици хиляди евро годишно, посочва АФП.

В писмо, изпратено до организаторите и публикувано от изданието "Политико", културните министри на 22 европейски държави също настояха Биеналето да "преосмисли участието на Руската федерация". Сред подписалите са държави като Франция, Германия, Полша и Украйна, но също и България в лицето на Виктор Стоянов - заместник на служебния министър Найден Тодоров.

Реакциите идват след като миналата седмица организаторите на Биеналето заявиха, че ще позволят на Русия да участва в тазгодишната изложба във Венеция. Събитието, което е ключово за световния културен календар, ще се проведе от 9 май до 22 ноември. Аргументът на организаторите е, че отхвърлят "всякаква форма на изключване или цензура в културата и изкуството". Русия планира да се представи със серия от пърформанси, обединени под името "Дърво с корени в небето".

Миналата седмица Киев призова организаторите да преразгледат решението си и да изключат страната агресор, както беше при последните две художествени изложби във Венеция през 2022 и 2024 г., проведени след началото на войната в Украйна. Италианското правителство също се противопостави на решението на Биеналето, заявявайки, че то е направено "напълно независимо" от желанията на Рим.

"Сега" припомня, че България ще бъде представена на арт форума с "Федерация на минорните практики" с куратор Мартина Йорданова и автори Венета Андрова, Гергана Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева. Проектът победи в конкурс сред 23 кандидатури. Организатори на 12-ото участие на страната ни в едно от най-престижните международни събития в областта на съвременното изкуство са Министерството на културата и Националната художествена галерия.