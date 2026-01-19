Избраха българския проект за Венецианското биенале

Кураторът на спечелилия проект Мартина Йорданова е възпитаник на Виенския университет и от 2020-а работи в Националната галерия в София.

„Федерация на минорните практики“ ще представи България на 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство, което ще се състои от 9 май до 22 ноември т.г. Това реши журито с председател д-р Светлана Куюмджиева, съобщиха от Министерството на културата.

Спечелилият проект е с куратор Мартина Йорданова и автори Венета Андрова, Гергана Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева. Той бе избран сред общо 23 кандидатури, допуснати до разглеждане от 7-членното жури в рамките на конкурса за националното участие на България в едно от най-престижните международни събития в областта на съвременното изкуство.

Резултатите от конкурса и спечелилият проект ще бъдат официално обявени на пресконференция утре - 20 януари, от 13.00 ч. в Националния пресклуб на БТА. В нея ще участват Ирина Дакова – началник на отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“ в Министерството на културата, Десислава Димова – комисар на българския павилион и уредник в Националната галерия, Светлана Куюмджиева – председател на журито, и кураторът на спечелилия проект Мартина Йорданова.

Мартина Йорданова е куратор и изследовател от София. Завършила е медийни науки и публицистика във Виенския университет. От 2020 г. работи в Националната галерия. Тя бе директор на 25-ото издание на Биеналето на хумора и сатирата в изкуството в Габрово през 2022 г. заедно с Маргарита Доровска и Олав Вестфален. Йорданова е инициатор и куратор на „1м2 Изкуство“ – проект, базиран във Велико Търново, и на фестивала Ritual Gatherings на плаж Камчия през 2022-ра. През 2023 г. тя инициира резидентската програма “Ятрус” във Велико Търново, която има за цел сътрудничеството в различни дисциплини с художници и куратори от международната сцена. В практиката си като куратор Мартина Йорданова разглежда и развива отношенията между експонат, куратор, художник, публика и изложбено пространство.

През 2026 г. България ще осъществи своето 12-о национално участие във Венецианското биенале за изкуство. За втора поредна година българският павилион ще бъде разположен в експозиционното пространство зала „Тициан“ (Sala Tiziano) в Centro Culturale Don Orione Artigianelli, в близост до Моста на Академията.

Организатори на българското представяне са Министерството на културата и Националната галерия. Съгласно статута, утре на банера на биеналето в сайта на МК ще бъдат публикувани и резултатите от работата на журито.

Както и „Сега“ преди дни писа, темата на предстоящото биенале е „В минорни тоналности“. Българският павилион ще бъде разположен в пространството, където бяха показани нашите проекти в 18-ото и 19-ото издание на Архитектурното биенале (2023 и 2025), както и в 60-ото издание на Венецианското биенале на изкуствата през 2024 г.

Петко Дурмана оспори конкурса

Процедурни нарушения и институционални проблеми поставят под съмнение легитимността на конкурса за българското участие във Венецианското биенале 2026, сигнализира визуалният артист Петко Дурмана, автор в друг от участващите в състезанието проекти. Той не посочва от кого са установени тези нарушения и проблеми, но изтъква, че не са изолиран случай, а част от повтарящ се модел от предишни участия, което “подсказва структурен дефицит в начина, по който се организират тези конкурси”.

Сред основните проблеми, които Дурмана изброява, са: късен старт на конкурсната процедура, който обективно ограничава възможността за равнопоставено участие и ефективен обществен контрол, включително и трудности за информиране на потенциалните кандидати; промени на срокове в последния момент, оповестени в деня на изтичането им; ретроактивна корекция на приключил етап „допустимост“, при която проект е бил добавен седмици след публикуване на списъка с допуснати и недопуснати кандидати, без анулиране или рестарт на процедурата; липса на прекратяване и рестартиране на конкурса, въпреки установени дефекти, които засягат самата валидност на процеса и т.н.

Петко Дурмана отбелязва и институционално припокриване на роли, при което куратор, служебно ангажиран с Националната галерия, визирайки спечелилата Мартина Йорданова, е избран в конкурс за българския павилион, при положение че по действащия статут именно Националната галерия изпълнява ролята на комисар и организатор на националното участие.

Зле организирани конкурси в миналото са водили впоследствие до сериозни обществени скандали, остри професионални реакции и трайно подкопаване на доверието в институционалния избор, припомня той.

По този повод са изпратени официални писма и сигнали до Министерството на културата, инспектората на Министерския съвет, омбудсмана, Комисията по културата и медиите към НС, президента и лидерите на парламентарно представените партии, Международната организация La Biennale di Venezia и други институции. Целта е прекратяване на тази процедура и провеждане на нов конкурсен процес, пише художникът.