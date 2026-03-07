Интимните писма на гениите палят любовна война в Народния театър

Любовта понякога може да бъде и бедствие – тя връхлита като ураган, а на затихване оставя попилени и без сили онези, които е застигнала… Те се въздигат на красивата сцена „Музите“ в Народния театър куцукащи, сгърбени, с раздрани чорапи и смачкани панталони, но недоубити и готови още да пишат в екстаз думи на обожание към своите любими. Така, с появата на двама от множеството персонажи на актьорите Биляна Петринска и Георги Златарев, започва драматично-танцовият спектакъл „Влюбените“ на известната хореографка Мила Искренова – синтетичен театър от най-висока проба, намислен отдавна именно за това вдъхновяващо пространство. Към събирателните образи на техните влюбени се присъединява със своите превъплъщения и по-младата двойка на също така експресивните Жаклин Даскалова и Калоян Трифонов. Дори позлатените статуи във фоайето на Първи балкон са част от магията на зрелището, в което нищо не е оставено на случайността.

„Влюбените“ са създадени от Искренова по фрагменти от любовни писма на велики хора на изкуството – Гьоте, Шилер, Бетовен, Робърт Бърнс, Пърси Биш Шели, Виктор Юго, Жорж Санд, Фрида Кало, Хенри Милър, Анаис Нин, Борис Виан… Откровения, споделяни с листа хартия в продължение на три века, са превърнати от нея в изящен спектакъл с дълбок подтекст и изключително модерно светоусещане. Да се опитвате да отгатнете авторството на отделните текстови миниатюри едва ли има нужда – някои от любовните адресанти са включени с по една-две реплики, обслужващи концепцията на режисьорката хореограф, други – с малко повече. В комбинация с движенческата партитура на спектакъла те открояват своя смисъл, своята относителност и двойственост. Защото танцът, пластиката не просто илюстрират словото, напротив – те го „коментират“ и често влизат в откровено противоречие с него. Бидейки негова противоположност, танцът, в комбинация с изповедните фрази, сякаш свидетелства за енигматичния характер на човешките подтици и чувства, за дисонанса между добри намерения, с които е постлан пътя към душевния ад, и незадоволителни в морално отношение дела. Да, любовта не е щадила и гениите… Докато звучат думи на възхвала към боготвореното същество, танцовата компонента в спектакъла на Мила говори и без думи за изстраданото удоволствие, за сърдечната голгота, за страха от близост, за лъстта, предателствата, дори за насилието в една връзка. Влюбените на сцената изиграват едва ли не всички възможни перипетии и състояния, през които преминават отношенията в двойката.

Спектакълът обединява движение, танц, слово (на моменти дори на езика на оригинала – английски, италиански, немски, френски, като преводът става ясен и от контекста), пеене – най-вече с школувания сопранов вокал на Биляна Петринска (но не само), музика. С клавесина на крехката Елица Стефанова на живо звучи предкласика от композитори като Монтеверди, Пърсел, Перголези, Фалкониери, Солер, Скарлати, Бах… Към псевдо-бароковата стилистика на представлението допринасят и ефектните костюми на Елица Георгиева – колкото изваяни „в епоха“, толкова и декадентски накърнени с открити шевове, дупки, напъхани в тях хартийки – парчета от любовни послания. Накрая стотици изписани листове от купищата въображаеми писма ще полетят във въздуха, взривявайки любовното лицемерие, за да оставят оголени и беззащитни душите на онези, които някога са обичали, сега обичат или навярно ще обичат в бъдеще…

Вокален консултант на проекта е Йосиф Герджиков.

Официалната премиера на спектакъла „Влюбените“ ще бъде на 24 март на сцена „Музите“ в Народния театър, а билетите за нея ще бъдат пуснати в продажба в понеделник, 9 март.