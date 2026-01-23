Медия без
Спектакълът „Обич за обич“ черпи с любовна лирика на 14 февруари

Проектът на режисьора Йордан Славейков ще има премиера в ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен

Днес, 14:46
Режисьорът Йордан Славейков (вляво) и актьорите от плевенската трупа вдигат наздравица за успех на бъдещия спектакъл.
Режисьорът Йордан Славейков (вляво) и актьорите от плевенската трупа вдигат наздравица за успех на бъдещия спектакъл.

В Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, започнаха репетициите на поетичния спектакъл по българска любовна поезия „Обич за обич“ на режисьора Йордан Славейков. С постановката театърът отправя първата си покана към публиката в началото на новия си път – тиха, искрена и обърната към онова, което ни свързва. Тя ще се осъществи точно на 14 февруари: „В Деня на любовта каним на среща с поезията – не за да обясняваме чувствата, а за да ги усетим“, казват от творческия екип.

В спектакъла участват актьорите Адриан Филипов, Генадий Николов, Делян Илиев, Васил Витанов, Мариан Дулчев, Петьо Кръстев, Мария Йорданова, Йоана Кирчева, Надя Дердерян, Мариета Кальпова, Милена Торосян и Нина Горановски. Компилацията на текстовете е на режисьора Йордан Славейков, сценографията и костюмите са дело на Ясмин Манделли, музикален консултант е Милен Апостолов, дигитална сценография –Николина Минчева.

„Не можем да обясним любовта. Можем да сме ѝ покорни, да сме нейни пленници, да ѝ служим, да ѝ се посветим… Можем да се опитваме да я облечем в думи и да сме сигурни, че няма да успеем. Не можем да обясним любовта. Можем, обаче, да я усетим, убедени са артистите. В поетичния спектакъл „Обич за обич” те не просто предлагат на зрителите „разходка“ през любовната лирика на поети като Христо Ботев, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Миряна Башева, Евтим Евтимов, Петя Дубарова, Дамян Дамянов и съвременните Георги Господинов, Васил Балев, Иван Ланджев, Александър Иванов, Камелия Панайотова, а ще се опитат да проследят и демонстрират как се променя самият език на любовта.

Те канят публиката на специална аерогара. Излитането е в най-любовния ден, 14 февруари, точно в 19.00 часа на Голяма сцена „Александър Гюров“. И си пожелават щастлив полет.

 

Чаша вино в диалог със зрителя след „Последна стъпка“

В Месеца на българската драматургия в Народен театър „Иван Вазов“ тази събота, 24 януари, по желание на зрителите след представлението „Последна стъпка“, също на режисьора Йордан Славейков, ще се състои специална среща-разговор между публиката и екипа на постановката. От 21.00 до 22.00 часа в зала „Павел Васев“ зрителите ще имат възможност да обсъдят спектакъла в неформална обстановка на чаша вино, да зададат своите въпроси на актьорите, режисьора, сценографа и костюмографа. Дискусията ще бъде модерирана от режисьора Йордан Славейков и драматурга на постановката Анелия Янева.

Срещата ще даде възможност на посетителите да се докоснат до процеса на създаване на театрално произведение – от първата идея до сценичното изпълнение, и да участват в жив диалог с авторите и актьорите.

Славейков сам драматизира дебютния си роман и представя проекта пред театъра, който разпознава потенциала на сценичната версия и я реализира на камерна сцена. В спектакъла участват актьорите Веселин Мезеклиев, Вяра Табакова, Велислав Павлов, Ева Тепавичарова и гост-актьорът Йордан Върбанов. Музиката е на Христо Намлиев, сценографията – на Теодор Киряков, костюмите – на Никол Трендафилова.

Първият чуждестранен превод на дебютния роман на Йордан Славейков „Последна стъпка“ е вече факт на испански език и ще се появи на книжния пазар в Испания през следващата седмица. Преводът е дело на Марко Видал Гонзалес, а изданието е публикувано от La Tortuga Búlgara. През 2026 г. романът ще излезе и на немски език.

Йордан Славейков дава начало на първа репетиция.
Вяра Табакова, Ева Тепавичарова, Йордан Върбанов и Веселин Мезеклиев в спектакъла "Последна стъпка".
