Закичват Анета Сотирова и Веселин Маринов с награди „Икар“

Актрисата от Малък градски театър „Зад канала“ Анета Сотирова е тазгодишният носител на голямата награда „Икар“ за изклчителен принос към българския театър. Изтъкнатият художник-сценограф доц. Мария Диманова ще получи специалното отличие „За чест и достойнство“, присъждано от Съюза на артистите в България. Сред обявените вече лауреати на „Икар 2026“, в категорията за атракционно и сценично изкуство, е и певецът Веселин Маринов за популяризирането на българската музикална култура. Актьорът Ненчо Илчев пък е удостоен с приз в категорията за цирково изкуство за принос в развитието и популяризиране на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията в неговото родно село Момчиловци.

Днес от САБ огласиха номинациите за наградите „Икар“, които се връчват от 1974 г., в 23 категории. С най-много номинации – по 8, са Народният театър „Иван Вазов“ и Драматичен театър – Пловдив. Един от най-титолуваните спектакли се оказа пловдивският „Берлин, Берлин“: с номинации за режисура на Стоян Радев и за водеща женска и мъжка роля за Радина Думанян и Тодор Дърлянов. С 3 номинации е и „Последна стъпка“ в Народния – за поддържащи мъжка и женска роля за Веселин Мезеклиев и Вяра Табакова, ако броим и тази за драматургия на автора режисьор Йордан Славейкова, която се присъжда за качествата на текста, независимо от сценичната му реализация. Поетичният спектакъл „Влюбеният дирижабъл“ на Драмата в Пловдив и режисьорката Диана Добрева има пък цели 5, макар и не в най-важните категории: за поддържаща мъжка роля на Константин Еленков, за дебют на актрисата Паола Маравиля, за сценография и костюми на Ванина Цандева и Мария Колева, за авторска музика на Сашко Костов и Явор Карагитлиев и за майсторско техническо осъществяване.

В категорията за най-добра режисура конкуренти на хиперактивния Стоян Радев са Боян Крачолов за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ в Народния и Стайко Мурджев за постановката „Велика“ в Малък градски театър „Зад канала“.

За най-добра водеща мъжка роля са номинирани още Йордан Ръсин за превеплъщението си в „Обикновено чудо“ на театър „Възраждане“ под режисурата на младия Бюрхан Керим и Пламен Димов, който изнася главната тежест в „Глембаеви“ на първата ни сцена в постановката на хърватина Ивица Булян. За статуетката за водеща женска роля ще спорят и Станка Калчева като Патриша Хайсмит в „Швейцария“ на режисьора Владимир Люцканов, и Стефка Янорова за „Слон в стаята“ на режисьора Стоян Радев, и двете в афиша на Театър 199.

При поддържащите мъжки роли освен Мезеклиев и Константин Еленков номиниран е и Пламен Великов от „Три сестри“ на режисьорката Валерия Вълчева и АРТ къща, а при дамите в поддържащи роли – още Ана Пападопулу (от „Хеда Габлер“ на Тимофей Кулябин в Народния) и Ирини Жамбонас (в „Последната нощ на Сократ“ в Театър 199 под режисурата на Съни Сънински).

За най-добър драматургичен текст, наред с „Последна стъпка“ – драматизация на автора Йордан Славейков по дебютния му едноименен роман, кандидати за „Икар“ са комедията „Код жълто“ на сценаристката Теодора Маркова (АртВент) и Елена Телбис с монодрамата „Слон в стаята“.

Петима са номинираните в категория „Дебют“: актьорът Александър Кендеров за образите, които изгражда във „Велика“ и „Дракула“ в Благоевградския театър „Никола Вапцаров“ под режисурата на Стайко Мурджев, Петар Андреев от „Зимата на червените фенери“ – постановка на Крис Шарков в ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен, Хенри Ескелинен от „Алма Малер“ с режисьор Деян Пройковски в ДТ „Стоян Бъчваров“ и ТМПЦ – Варна, както и споменатата вече Паола Маравиля, която е забелязана и в „Лицето на ближния“ с режисьор проф. Маргарита Младенова в Театрална работилница „Сфумато“.

С пълния списък на номинираните можете за се запознаете в сайта на Съюза на артистите в България, където ще протече и зрителското гласуване за избора на най-добро представление за календарната 2025-а.

Преди представянето на номинираните председателят на САБ Христо Мутафчиев обяви новината, че по инициатива на поп примата Лили Иванова – също носителка на „Икар“, приходите от големия ѝ благотворителен концерт на 8 май на „Арена 8888“, в който ще участват и Васил Найднов, Орлин Павлов, Маргарита Хранова, Любо Киров, Миро, Мария Илиева, Софи Маринова и още куп музикални звезди, чрез фондацията ѝ ще бъдат изцяло дарени за Здравния фонд на съюза.

Тазгодишните чествания в рамките на 21-вия Софийски театрален салон през март, представящ всички спектакли с номинации „Икар 2026“, ще бъдат посветени на 100-годишнината от рождението на голямата актриса Леда Тасева, 80-годишнината на режисьора Николай Волев, когото Мутафчиев определи като „уникален човек и безкомпромисен творец“, както и на 40 години от създаването на емблематичния им филм „Да обичаш на инат“. Неслучайно и крилатата вече фраза „Да обичаш на инат“ е мотото на „Икар“-ите, които по традиция ще бъдат раздадени на Международния ден на театъра 27 март.

Театроведът Румяна Николова, член на комисията за определяне на номинациите, които звучат доста еклектично, посочи като тенденция в родния театър в момента факта, че все по-трудно се откриват някакви определени тенденции в него. Тя се спря и на почти повсеместния стремеж за бърз успех, което според нея (и не само) е заложено в самия начин, по който от години се субсидира българският театър. Като позитив тя отчете, че има трупи, които продължават да държат устойчива линия на високо качество в продукцията си, и че в категорията за дебют конкуренцията между талантливи млади хора е все по-голяма.

Цялата информация за предстоящите събития бе огласена на специална пресконференция в „първото в България имерсивно арт пространство“ Videnie в центъра на столицата, където различни превъплъщения на досегашни носители и актуални номинирани за наградите „Икар“ бяха излъчвани на трите видими за присъстващите стени едновременно.