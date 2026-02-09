Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Закичват Анета Сотирова и Веселин Маринов с награди „Икар“

Лили Иванова дарява приходите от концерта си на 8 май в Здравния фонд на САБ

Днес, 15:22
Спектакълът на Йордан Славейков "Последна стъпка" в Народния театър е сред най-титолуваните.
Стефан Здравески
Спектакълът на Йордан Славейков "Последна стъпка" в Народния театър е сред най-титолуваните.

Актрисата от Малък градски театър „Зад канала“ Анета Сотирова е тазгодишният носител на голямата награда „Икар“ за изклчителен принос към българския театър. Изтъкнатият художник-сценограф доц. Мария Диманова ще получи специалното отличие „За чест и достойнство“, присъждано от Съюза на артистите в България. Сред обявените вече лауреати на „Икар 2026“, в категорията за атракционно и сценично изкуство, е и певецът Веселин Маринов за популяризирането на българската музикална култура. Актьорът Ненчо Илчев пък е удостоен с приз в категорията за цирково изкуство за принос в развитието и популяризиране на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията в неговото родно село Момчиловци. 

Днес от САБ огласиха номинациите за наградите „Икар“, които се връчват от 1974 г., в 23 категории. С най-много номинации – по 8, са Народният театър „Иван Вазов“ и Драматичен театър – Пловдив. Един от най-титолуваните спектакли се оказа пловдивският „Берлин, Берлин“: с номинации за режисура на Стоян Радев и за водеща женска и мъжка роля за Радина Думанян и Тодор Дърлянов. С 3 номинации е и „Последна стъпка“ в Народния – за поддържащи мъжка и женска роля за Веселин Мезеклиев и Вяра Табакова, ако броим и тази за драматургия на автора режисьор Йордан Славейкова, която се присъжда за качествата на текста, независимо от сценичната му реализация. Поетичният спектакъл „Влюбеният дирижабъл“ на Драмата в Пловдив и режисьорката Диана Добрева има пък цели 5, макар и не в най-важните категории: за поддържаща мъжка роля на Константин Еленков, за дебют на актрисата Паола Маравиля, за сценография и костюми на Ванина Цандева и Мария Колева, за авторска музика на Сашко Костов и Явор Карагитлиев и за майсторско техническо осъществяване.

В категорията за най-добра режисура конкуренти на хиперактивния Стоян Радев са Боян Крачолов за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ в Народния и Стайко Мурджев за постановката „Велика“ в Малък градски театър „Зад канала“.

За най-добра водеща мъжка роля са номинирани още Йордан Ръсин за превеплъщението си в „Обикновено чудо“ на театър „Възраждане“ под режисурата на младия Бюрхан Керим и Пламен Димов, който изнася главната тежест в „Глембаеви“ на първата ни сцена в постановката на хърватина Ивица Булян. За статуетката за водеща женска роля ще спорят и Станка Калчева като Патриша Хайсмит в „Швейцария“ на режисьора Владимир Люцканов, и Стефка Янорова за „Слон в стаята“ на режисьора Стоян Радев, и двете в афиша на Театър 199.

При поддържащите мъжки роли освен Мезеклиев и Константин Еленков номиниран е и Пламен Великов от „Три сестри“ на режисьорката Валерия Вълчева и АРТ къща, а при дамите в поддържащи роли – още Ана Пападопулу (от „Хеда Габлер“ на Тимофей Кулябин в Народния) и Ирини Жамбонас (в „Последната нощ на Сократ“ в Театър 199 под режисурата на Съни Сънински).

За най-добър драматургичен текст, наред с „Последна стъпка“ – драматизация на автора Йордан Славейков по дебютния му едноименен роман, кандидати за „Икар“ са комедията „Код жълто“ на сценаристката Теодора Маркова (АртВент) и Елена Телбис с монодрамата „Слон в стаята“.

Петима са номинираните в категория „Дебют“: актьорът Александър Кендеров за образите, които изгражда във „Велика“ и „Дракула“ в Благоевградския театър „Никола Вапцаров“ под режисурата на Стайко Мурджев, Петар Андреев от „Зимата на червените фенери“ – постановка на Крис Шарков в ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен, Хенри Ескелинен от „Алма Малер“ с режисьор Деян Пройковски в ДТ „Стоян Бъчваров“ и ТМПЦ – Варна, както и споменатата вече Паола Маравиля, която е забелязана и в „Лицето на ближния“ с режисьор проф. Маргарита Младенова в Театрална работилница „Сфумато“.

С пълния списък на номинираните можете за се запознаете в сайта на Съюза на артистите в България, където ще протече и зрителското гласуване за избора на най-добро представление за календарната 2025-а.

Преди представянето на номинираните председателят на САБ Христо Мутафчиев обяви новината, че по инициатива на поп примата Лили Иванова – също носителка на „Икар“, приходите от големия ѝ благотворителен концерт на 8 май на „Арена 8888“, в който ще участват и Васил Найднов, Орлин Павлов, Маргарита Хранова, Любо Киров, Миро, Мария Илиева, Софи Маринова и още куп музикални звезди, чрез фондацията ѝ ще бъдат изцяло дарени за Здравния фонд на съюза.

Тазгодишните чествания в рамките на 21-вия Софийски театрален салон през март, представящ всички спектакли с номинации „Икар 2026“, ще бъдат посветени на 100-годишнината от рождението на голямата актриса Леда Тасева, 80-годишнината на режисьора Николай Волев, когото Мутафчиев определи като „уникален човек и безкомпромисен творец“, както и на 40 години от създаването на емблематичния им филм „Да обичаш на инат“. Неслучайно и крилатата вече фраза „Да обичаш на инат“ е мотото на „Икар“-ите, които по традиция ще бъдат раздадени на Международния ден на театъра 27 март.

Театроведът Румяна Николова, член на комисията за определяне на номинациите, които звучат доста еклектично, посочи като тенденция в родния театър в момента факта, че все по-трудно се откриват някакви определени тенденции в него. Тя се спря и на почти повсеместния стремеж за бърз успех, което според нея (и не само) е заложено в самия начин, по който от години се субсидира българският театър. Като позитив тя отчете, че има трупи, които продължават да държат устойчива линия на високо качество в продукцията си, и че в категорията за дебют конкуренцията между талантливи млади хора е все по-голяма.    

Цялата информация за предстоящите събития бе огласена на специална пресконференция в „първото в България имерсивно арт пространство“ Videnie в центъра на столицата, където различни превъплъщения на досегашни носители и актуални номинирани за наградите „Икар“ бяха излъчвани на трите видими за присъстващите стени едновременно.

 

Актрисата Анета Сотирова ще получи "Икар" за изключителен принос към българския театър.
Актрисата Анета Сотирова ще получи "Икар" за изключителен принос към българския театър.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

награди Икар, номинации Икар, Икар 2026, Анета Сотирова, Йордан Славейков, Стоян Радев режисьор

Още новини по темата

Спектакълът „Обич за обич“ черпи с любовна лирика на 14 февруари
23 Яну. 2026

„Последна стъпка“. И всички други преди нея
21 Апр. 2025

Театърът съществува и устоява благодарение на въпроси без отговор
27 Март 2025

Швейк се възражда във вихъра на абсурда на Трета световна война
14 Март 2025

Софийският театрален салон отдава почит на Георги Парцалев
13 Март 2025

„Майка Кураж“ на Сатирата обра номинациите „Икар“
05 Февр. 2025

Морфов поставя в Пловдив „Съзаклятието на лицемерите“ от Булгаков
24 Яну. 2025

„Прашка“ за двама
14 Дек. 2024

На пет предпразнични премиери кани I AM Studio

05 Дек. 2024

Здрава Каменова обра наградите на фестивала за моноспектакли „Соло акт“
08 Апр. 2024

Весела Бабинова и Пенко Господинов са новите любимци на „Икар“

28 Март 2024

Софийският театрален салон стартира като бойно поле за действие
08 Март 2024

АСТ фестивал за свободен театър превзема София с 20 спектакъла
19 Окт. 2023

„Орфей“ на Народния театър триумфира на фестивала в Скопие
11 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?